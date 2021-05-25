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1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

蘋果幫爭取疫苗？台積電：市場傳言

記者謝佳雯／台北25日電
蘋果傳擔心晶片斷鏈，正協助爭取輝瑞或莫德納生產的疫苗，給台積電及員工家屬使用。台積電表示，純屬市場傳言。（本報資料照片）
蘋果傳擔心晶片斷鏈，正協助爭取輝瑞或莫德納生產的疫苗，給台積電及員工家屬使用。台積電表示，純屬市場傳言。（本報資料照片）

新冠肺炎疫情在全台擴散，科技業也紛紛傳出染疫，市場昨日傳出，蘋果擔心晶片斷鏈，正協助爭取輝瑞或莫德納生產的疫苗，合計高達50萬劑給台積電及員工家屬使用。對此，台積電表示，純屬市場傳言。

疫情擴散，許多企業不時傳出員工確診案例， 讓大家擔憂是否會影響產業運作。半導體業中，已有台積電、世界先進、南亞科技傳出員工確診；以電子業來看，大立光、敬鵬、和碩、緯創、廣達等也都有員工確診，整個科技產業人心惶惶。

台積電中科廠上周也傳出有員工確診，台積電表示，該員工已入院進行妥善診治，該員工曾近距離接觸者約十餘人，也於當日離廠並進行為期14日居家隔離，目前皆無不適症狀，且此事件不影響公司營運。

台積電是蘋果A系列與M系列處理器獨家代工廠，且iPhone使用的眾多晶片，也是由台積電生產。隨著台積電證實有員工染疫，昨日市場傳出，蘋果擔心晶片出現斷鏈危機，將協助為台積電爭取50萬劑輝瑞或莫德納疫苗，給台積電及員工家屬使用。對此，台積電表示，純屬市場傳言。

台灣政府向歐美國家爭取疫苗已久，早在美國力邀台積電前往設廠時，各界就不斷傳出希望政府能向美方爭取「用晶片換疫苗」。

業界認為，蘋果供應鏈又深又廣，而且缺一不可，除了核心的晶片代工廠台積電外，日月光、大立光等也都是很重要的供應商，如果各界都能為台灣爭取疫苗，自然是多多益善。

台積電 晶片 疫苗

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