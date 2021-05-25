疫情衝擊 台灣半導體業優勢遭侵蝕

彭博資訊報導指出，若疫苗不足將導致晶片更加短缺，長期下來可能侵蝕台灣在半導體領域的優勢。（本報資料照片）

新冠肺炎疫情 嚴峻，竹科可能自6月1日起實施「供五停二」限水措施，夏季用電高峰讓台電調度電力再度面臨考驗，加上各國建立晶片 自主聲浪升高，讓台灣 一直引以為傲的半導體產業，陷入空前挑戰及嚴峻考驗。外媒也分析，台灣必須盡快取得疫苗，否則不僅全球晶片供應陷危機，台灣在半導體方面的優勢也可能受到侵蝕。

彭博資訊報導，台灣政府以「校正回歸」措施，修正新冠肺炎單日新增確診病例數，削弱了民眾對官方數據的信心。另外，台灣這波疫情可能影響半導體業，促使美歐日加強在本國投資，不利台灣因主導晶片市場獲得的地緣政治影響力。

報導說，台灣的校正回歸已引發觀察人士爭論，也讓外界質疑政府是否能迅速提高檢測能力。面對疫情升溫，台灣政府的作法和其他國家類似，希望避免採取更嚴厲的限制措施導致經濟受創。儘管單日病例數量減少已緩解民眾對病毒肆虐的疑慮，但半導體和金融業員工確診，已引發民眾對製造業減產和市場交易受限的擔憂。

半導體業中已有台積電、世界先進、南亞科技傳出員工確診；電子業中大立光、敬鵬、和碩、緯創、廣達等也都有員工確診，整個科技產業如臨大敵，各大半導體廠都不敢掉以輕心，全數恢復去年疫情剛開始爆發時的高規格防疫。

彭博資訊指出，台灣疫情可能擾亂主力產業半導體業，進一步威脅已緊繃的全球供應。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章日前表示，如果台灣沒能取得疫苗，疫情控制不住，會有「後勤問題」。

然而，報導說，台灣迴避從中國大陸採購疫苗，又警告若無法從其他地區取得疫苗恐讓晶片短缺惡化，台灣政府這種作法是在促使其他全球大型經濟體加強投資晶片業，長期下來可能侵蝕台灣在半導體領域的競爭優勢。

台灣疫情升高之際又缺水停電，加劇經濟不確定性。此外，美日等國尋求增加國內晶片生產，歐洲和南韓也誓言挹注更多資金加強國內半導體產量，台灣已逐漸感受壓力。