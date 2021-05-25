我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

疫情衝擊 台灣半導體業優勢遭侵蝕

台灣新聞組╱綜合25電
彭博資訊報導指出，若疫苗不足將導致晶片更加短缺，長期下來可能侵蝕台灣在半導體領域的優勢。（本報資料照片）
彭博資訊報導指出，若疫苗不足將導致晶片更加短缺，長期下來可能侵蝕台灣在半導體領域的優勢。（本報資料照片）

新冠肺炎疫情嚴峻，竹科可能自6月1日起實施「供五停二」限水措施，夏季用電高峰讓台電調度電力再度面臨考驗，加上各國建立晶片自主聲浪升高，讓台灣一直引以為傲的半導體產業，陷入空前挑戰及嚴峻考驗。外媒也分析，台灣必須盡快取得疫苗，否則不僅全球晶片供應陷危機，台灣在半導體方面的優勢也可能受到侵蝕。

彭博資訊報導，台灣政府以「校正回歸」措施，修正新冠肺炎單日新增確診病例數，削弱了民眾對官方數據的信心。另外，台灣這波疫情可能影響半導體業，促使美歐日加強在本國投資，不利台灣因主導晶片市場獲得的地緣政治影響力。

報導說，台灣的校正回歸已引發觀察人士爭論，也讓外界質疑政府是否能迅速提高檢測能力。面對疫情升溫，台灣政府的作法和其他國家類似，希望避免採取更嚴厲的限制措施導致經濟受創。儘管單日病例數量減少已緩解民眾對病毒肆虐的疑慮，但半導體和金融業員工確診，已引發民眾對製造業減產和市場交易受限的擔憂。

半導體業中已有台積電、世界先進、南亞科技傳出員工確診；電子業中大立光、敬鵬、和碩、緯創、廣達等也都有員工確診，整個科技產業如臨大敵，各大半導體廠都不敢掉以輕心，全數恢復去年疫情剛開始爆發時的高規格防疫。

彭博資訊指出，台灣疫情可能擾亂主力產業半導體業，進一步威脅已緊繃的全球供應。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章日前表示，如果台灣沒能取得疫苗，疫情控制不住，會有「後勤問題」。

然而，報導說，台灣迴避從中國大陸採購疫苗，又警告若無法從其他地區取得疫苗恐讓晶片短缺惡化，台灣政府這種作法是在促使其他全球大型經濟體加強投資晶片業，長期下來可能侵蝕台灣在半導體領域的競爭優勢。

台灣疫情升高之際又缺水停電，加劇經濟不確定性。此外，美日等國尋求增加國內晶片生產，歐洲和南韓也誓言挹注更多資金加強國內半導體產量，台灣已逐漸感受壓力。

台灣 疫情 晶片

上一則

金門要自購疫苗 盼中央別擋 北京：願提供 陸委會：統戰

下一則

親綠寫手反串親中 造假「認知作戰」被抓包

延伸閱讀

台新一批共41萬劑AZ疫苗 最快28日開始施打

台新一批共41萬劑AZ疫苗 最快28日開始施打
美學者：中國大陸藉疫苗偷渡政治 台灣拒絕合理

美學者：中國大陸藉疫苗偷渡政治 台灣拒絕合理
南加內陸兩縣 居民接種疫苗比例近半

南加內陸兩縣 居民接種疫苗比例近半
中國接種新冠疫苗逾5.1億劑次

中國接種新冠疫苗逾5.1億劑次

熱門新聞

宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得新冠疫苗，可能在中國設立商務辦事處。圖為葉南德茲2016年訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎。(本報資料照片)

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

2021-05-20 02:27
台灣新北市新店區醫護人員21日正為當地居民進行病毒檢測。Getty Images

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

2021-05-22 06:37
蔡英文總統與行政院長蘇貞昌18日前往指揮中心，與台灣的疫苗廠商視訊了解目前進度，希望7月底台灣產的疫苗能供民眾使用。圖／總統府提供

台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨

2021-05-18 15:02
統促黨總裁張安樂。圖／取自張安樂粉絲團

「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗

2021-05-24 10:47
食藥署今天收到莫德納疫苗的檢驗標準品。 圖／美聯社

莫德納要來了？ 食藥署證實200劑測試標準品抵台

2021-05-19 10:34
高雄鳳山區這家醫院附設護理之家有行政人員疑似確診，市長陳其邁下令天亮前清空消毒。記者徐如宜／攝影

台灣六醫院出現確診 亞東最嚴重

2021-05-17 17:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼
專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因
赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去
打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐
研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡

研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡