彭博：校正回歸 削弱官方公信力

台灣疫情升溫，當局採取嚴格管制措施，街頭人流明顯減少。（路透）

彭博資訊報導，台灣 政府以「校正回歸」措施，修正新冠肺炎單日新增確診病例數，削弱了民眾對官方數據的信心，也使台灣的新冠疫情 發展前景更加不確定，引發各界憂慮當局未來幾天是否也可能再次修正每日新增病例數。

上周末台灣新增確診病例超過600例，周六有353例，周日有287例，還增加了570例因檢測 延誤的病例。台灣24日也新增334例本土案例，並校正回歸256例。

彭博指出，台灣官員對先前幾天單日病例總數的修正，增加數百例因檢測延誤的病例，引起外界關注。數據修正已引發觀察人士爭論，也讓外界質疑政府是否能迅速提高檢測能力，以及未來幾天是否也可能再次修正每日新增病例數。

面對新冠疫情升溫，台灣政府的做法和其他國家類似，希望避免採取更嚴厲的限制措施導致經濟受創。儘管單日病例數量減少已緩解民眾對病毒肆虐的疑慮，但半導體和金融業員工確診，已引發民眾對製造業減產和市場交易受限的擔憂。

新光投信董事長劉坤錫表示：「如果未來一周每日新增確診病例維持在200多例，沒有突然惡化，市場應該會等待和觀望，不至於大漲或大跌，預計台股大盤會在16000點到16500點間波動。」

高盛策略師指出，對台灣的總體經濟前景來說，新冠疫情爆發是幾個「正在升高但可克服的風險」之一。高盛預測，未來12個月台灣加權指數的報酬率為18％。

全球最大運算晶片製造商台積電上周六證實一名員工確診，但強調營運未受影響。包括富邦金在內，一些金融機構也有員工確診，並減少辦公室的人力配置。

彭博報導指出，台灣是否能夠避免全面封鎖造成的成長停滯，關鍵在於民眾；政府敦促民眾減少社交活動，儘可能留在家裡。