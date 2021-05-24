台5．23本土確診287+170校正回歸 單日6死創新高

篩完就消毒 新北市板橋有多處熱區，市府在音樂公園設置機動篩檢站，民眾採檢後，醫護人員立刻接受噴灑消毒，降低感染風險。（記者黃義書／攝影）

昨日新增287例本土病例，另校正回歸170例個案，共新增457名個案，另有六例死亡，為疫情 一年多以來，單日死亡人數新高。

台灣 從5月15日雙北升三級開始，九天內累計2994例本土案例，平均每天近333人，副指揮官陳宗彥昨天上午脫口「三級警戒延長至6月8日」，指揮官陳時中 表示，三級疫情警戒預計觀察到5月28日，整體何時降級，需看疫情控制，「這一周是很重要觀察期」。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民分析這一波疫情，他說，疫情以板橋和萬華為中心，不斷往外擴，許多縣市感染人數持續增加中，此為第一個危險訊號。再者，「確診數字穩定地掛在那裡」，沒有縮小的意思，可能還會增加，這是另一危險訊號，從兩大趨勢看來，要在5月28日回到二級，這是相當不容易的。

疫情6死 重症增加

新增287例本土病例，個案分布至全台16縣市，以新北市142例最多（板橋區32例最多），其次為台北市77例（萬華區38例最多），嘉義縣市也出現病例，等於本島西部縣市在此波疫情中全都無法倖免，僅台東無本土確診個案。

至於校正回歸170例個案，往前重計，5月16日257例、5月17日441例、5月18日355例、5月19日391例、5月20日375例、5月21日363例、5月22日353例。

指揮中心發言人莊人祥表示，這波本土疫情迄今，仍有480人屬於關聯不明，占一成六，以雙北人數最多，新北288人、台北市113人。根據發病日來看，這波疫情可能在4月10幾日就有個案，或許源自華航機師或萬華部分活動地區，因為基因定序看來一致，但關聯性還要了解。不過，陳時中澄清，「我們沒有說是跟華航有關聯」，目前只能說關聯不明。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉表示，累計數百例關聯不明案例，其中包括金融業、電子業等白領階級，以及電子業生產線員工，若確診個案愈來愈多，將會波及台灣整個產業，「這染疫危機一定存在，也一定會出現」，政府務必嚴陣以待。

單日新增六死個案，黃立民表示，國外研究顯示，發病後第二周為死亡高峰，最近確診人數激增，未來一兩周死亡數字恐明顯增加。

中央流行疫情指揮中心「校正回歸」的說法引發熱議，外界憂心疫情並未趨緩。距全台三級警戒期限還有四天，是否有延長可能？副指揮官陳宗彥昨天先是回應「三級警戒延長至6月8日」，又旋即改口要再確認，最後更正仍為5月28日。

台北市長柯文哲表示，依照目前的疫情狀況，三級警戒至5月28日要解除「不太樂觀，也不太可能。」

新北市長侯友宜也認為，疫情如今看起來沒有趨緩現象，沒有樂觀的條件，市府會隨時做好延長三級的準備。

侯友宜前晚與18家專責醫院開會，啟動第二階段清空計畫，預計今再徵用病房達1043床，專門收治確診者。