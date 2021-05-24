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全美確診3311萬 49.2%民眾已打1劑疫苗

台新增本土590例確診 總計9天破3千例

黑白集／也該校正的「誠實中」

黑白集
陳時中對確診病例數「校正回歸」的做法，持續引發熱議。（本報資料照片）
陳時中對確診病例數「校正回歸」的做法，持續引發熱議。（本報資料照片）

一夕冒出400例回溯確診，陳時中美其名「校正回歸」，也算是天才的發明。這招顯然好用，陳時中昨天再宣布287例確診，外加「170校正回歸」。再這樣校正下去，民眾都會被謎樣般的數字搞昏頭吧！

陳時中被逼成「誠實中」，是不得已的。否則，各縣市的確診加總，就會和中央有落差，吃案遲早會露餡。至此，大家才恍然明白：一，原來模範生的篩檢能量，並不是陳時中誇口的那麼厲害；二，原來地方申報確診的手續那麼麻煩，20個欄位稍一差池就卡關，方便行政吃案；三，原來蔡政府的「周六坦白症」不是偶然，具有新聞降溫及避免衝擊股市的雙功能。

好吧，就算「檢驗塞車」是可以理解；但一個案子頂多塞兩天，指揮中心為何不在結果出爐之日便「校正回歸」，卻要積壓一周湊成整數才一次公布？而校正後的數字，每天大幅攀升，這能說陳時中沒有粉飾太平的意圖嗎？

陳時中的400「校正回歸」出爐後，有網友做了一個對子，右聯「超前部署」，左聯「校正回歸」，橫批「誠實中」，可謂入木三分。然而，「誠實中」是否確已獲得「校正」，則仍是未知數。那天，陳時中一邊輕鬆宣布「加四百」，一邊厚顏聲稱「確診率已降低」，這種態度距離「誠實中」恐怕還很遠。

陳時中 篩檢

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