快篩取代PCR增篩檢量 陳時中鬆口：準備好就開放

陳時中表示，增加篩檢量除了簡化程序外，也廣徵民間相關有檢驗能力者趕快幫忙。（翻攝自衛福部直播）

確診個案篩檢 過程大塞車，出現時間差，指揮中心連兩日以「校正回歸」方式回補個案，台北市長柯文哲 認為，應以快篩取代PCR檢驗。指揮中心指揮官陳時中 首度鬆口，他表示，已請昆陽實驗室評估現有快篩試劑，進行平行試驗和統計，一旦準備好指引，就會開放，屆時基層使用快篩時，就有所依據。

針對篩檢過程塞車，新北市長侯友宜提出，台灣應組「國家篩檢隊」，而基層也希望針對試劑、棉棒等，由中央統籌規畫產線。對此，陳時中說，「不論是進口或國產都會予以獎勵」，為了增加篩檢量，除了簡化程序外，也廣徵有檢驗能力民間人士一起幫忙。

為了加速檢驗、匡列，台北市、新北市、台中市、苗栗縣、高雄市和連江縣均使用快篩檢測。陳時中說，正慎重考慮快篩方式，但因用途和用法容易造成誤解，尤其是偽陽性問題，也擔憂快篩可能增加醫療和檢疫所的壓力。不過，已請昆陽實驗室針對市面上的快篩試劑進行平行試驗和統計，健保署也正準備相關醫令，一旦建立快速資訊系統，擬定指引，就會開放。

前疾管局長蘇益仁表示，現在社區感染嚴重，人數眾多，應盡快使用快篩，對於有症狀者不必再做PCR；除非重症，必須住院，再以PCR確診。

蘇益仁強調，國外現有快篩試劑敏感度達9成以上，特異性也高達9成96，偽陽性比率極低。就算感染者因偽陰性沒被篩出，比率也不高，在防治上並無大礙，「美國都在用，台灣沒道理不用」。

柯文哲說，過去確診少，結果上周突然增加很多，所以台北市從十天前開始已經改變策略，不用PCR當確診標準，而是改用快篩確認，不再求百分之百，而是改用「A的N次方」概念。

針對柯文哲主張以快篩確認並公布，台北市議員梁文傑也在臉書表示，快篩試劑會有偽陽性問題，就像驗孕棒，害人虛驚或空歡喜一場。