衛福部員工染疫 20人居家隔離 日航松機有地勤確診

北市信義鬧區 冷清清 全國疫情三級警戒後的首個周日，過去人車雜沓的北市信義鬧區人車銳減，異常冷清。（記者侯永全／攝影）

新冠肺炎 疫情燒向衛福部，衛福部食藥署驚傳新增一名確診者，食藥署長吳秀梅23日證實此事，她表示，該名員工屬無症狀感染者，已經移往集中檢疫所安置，相關同事仍在等疫調匡列中，與該名員工同辦公室的20多名同仁均需居家辦公。

吳秀梅表示，該名員工係因家人確診，主動到醫院接受篩檢而確定染疫，並無萬華相關活動史。該名員工工作單純，接觸的人不多。

食藥署主任秘書李明鑫指出，該名員工之所以主動就醫檢驗，係因上上周五員工姊姊到該名員工家住，而上周三姊姊男友的爸爸被通知確診，員工擔憂而前往採檢確診。

李明鑫表示，昆陽大樓已於周六下午全棟消毒，該確診員工上周一、三、四都有到辦公室上班，周五自主請假在家，等待檢驗報告。

此外，松山機場 23日也證實，一名日本航空的台籍地勤人員感染新冠肺炎，日航在松機約十人員整組全自主隔離，辦公室、櫃台也消毒；值得關注的是，該名確診地勤曾接觸旅客，松機表示，要由相關單位疫調後才能匡列可能受影響的員工或旅客。交通部長王國材則下令全國17座機場23日徹底大清消完畢，所有港埠24日跟進。

而台灣 高鐵公司同日證實，一名外包的車安保全快篩陽性，已先要求曾接觸相關人員暫停勤務、進行居家管理。由於車安保全會隨車服務，該員5月15日至23日共服勤20班次、13組列車，引發高鐵旅客關注，但該保全仍有待PCR檢驗是否確診。高鐵公司已針對該名保全九天服勤過的列車及行經動線、辦公區域，進行徹底消毒。