校正回歸熱議 調局下令情蒐 藍委轟白色恐怖

台北SOGO忠孝店22日下午臨時閉店，進行全店大規模預防性消毒。（記者余承翰／攝影）

台灣 昨天額外增加400例「校正回歸」個案，讓不少人擔心是否有「蓋牌之嫌」，引起網友熱議，臉書社團、PTT八卦版更被瘋狂洗板。調查局昨天對外勤處站下達指示，要求加強蒐報有關轄內恐慌與各界不滿反應，未來是否會對此議題朝假訊息方向偵辦，值得關注。

國民黨立委賴士葆、陳玉珍痛批，調查局若真查辦，就是現代版的白色恐怖，這個政府「瘋了」，人民還有針對公共議題、政策提出合理質疑的言論自由嗎？

調查局外勤處站負責蒐報台灣政經情資、社會輿情等，昨天許多外勤人員接獲指令後，已立即展開蒐報，蒐報內容大多是社群媒體上的反應。調查局回應，由於確診個案突然額外增加400名，調查局掌握是否有造成民眾恐慌，所以請據點蒐報，蒐報彙整後無發現恐慌情事，至於網友此事的評價屬言論自由，不會朝假訊息方向偵辦。

陳玉珍表示，人民合理質疑政府作法有無操縱數字，掩蓋疫情 嚴重性真相，蔡政府竟假調查之名，恐嚇、箝制言論自由。國民黨立委李德維說，如果執政者可以無所不用其極，官逼民反，就不要怪民不得不反，因為這個政府已經比獨裁還獨裁。

指揮中心公布的新名詞「校正回歸」引發網友討論，不少人聽了霧煞煞，有網友在PTT中PO文表示，陳時中 在記者會上說，今天新增本土321例但400例校正回歸，並問道「什麼叫做400例校正回歸？是我國文太差嗎？」

PO文一出，引來大批網友討論，紛紛留言吐槽，「就是蓋牌，沒什麼好說」、「感覺數字隨時可調可控」、「陳時中的意思是，扣打留到下周五」、「我不信國外統計案例有校正回歸這種事」、「乾脆20年後校正回歸，也可以天天掛零」。

調查局指出，為防制境外敵對勢力利用疫情，對台灣從事認知作戰及針對關鍵基礎設施網路攻擊，除責成資安工作站及各外勤處站積極蒐報假訊息及電腦犯罪情資外，如查獲散布疫情假訊息或關鍵基礎設施遭駭侵案件，將立即發布新聞。