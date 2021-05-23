我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增本土287個案、校正170例、6例死亡

發彩票還是現金？加州也要推疫苗獎勵制了

黑白集／防疫模範生 變「有政府，會作帳」

黑白集
中央疫情指揮中心22日「校正回歸」400例本土案例，被質疑「有政府，會作帳」，圖為指揮官陳時中。（圖：中央疫情指揮中心提供）
中央疫情指揮中心22日「校正回歸」400例本土案例，被質疑「有政府，會作帳」，圖為指揮官陳時中。（圖：中央疫情指揮中心提供）

疫情迅猛，連八天本土病例破百，累增超過2000例，22日還額外增加「校正回歸」400例。指揮中心把疫情當作數字遊戲，「有政府，會作帳」，大家都能理解，但如果造成防疫破口，誰負責？

這幾天大家緊盯新增本土案例數字，雖然指揮官陳時中堅持疫情警戒目前沒到第四級，但每天病例上升的趨勢都讓人心驚；突然爆出的「校正回歸」400例，更引起許多蓋牌、作帳的質疑以及相關政治動機的揣測，指揮中心的公信力再受重創。

陳時中解釋，「校正回歸」是因為採檢塞車；柯文哲也說，檢體量太大，才會累積爆量。但如果真的就是採檢塞車因素，不也凸顯篩檢量能嚴重不足的困境，以及既定確診流程與標準已經無法反映疫情實況？

更嚴重的是，確診資訊會發生這麼大的時間落差，就可能在許多地方出現防疫破口；指揮中心公文跑輸病毒，連病毒車尾燈都看不到，這場盲人瞎馬的戰爭怎麼打？

地方抗疫超前，中央慢半拍，陳時中在指揮和話語權逐漸旁落之際，要求標準、說法和腳步「三個一致」，強調「中央指揮、地方執行」。但一年多來蔡政府從大外宣到大內宣都標舉「全球防疫模範生」，如今防疫成績單經「校正回歸」後，人民看到的卻是篩檢瓶頸與醫療崩潰的危機。

疫情 防疫 陳時中

上一則

台怪陸阻撓 CNN：3大原因造成台陷疫苗困境

下一則

房東拒租室友趕人 台北護理師盼下班有床睡

延伸閱讀

台400例確診「回溯校正」被嗆蓋牌 陳時中：是掀牌

台400例確診「回溯校正」被嗆蓋牌 陳時中：是掀牌
再增312本土案例 陳時中：台灣還沒到四級警戒

再增312本土案例 陳時中：台灣還沒到四級警戒
地方抗疫超前 陳時中喊中央指揮：否則會亂

地方抗疫超前 陳時中喊中央指揮：否則會亂

美釋出8000劑「友情疫苗」 台灣如何取得卻不說

美釋出8000劑「友情疫苗」 台灣如何取得卻不說

熱門新聞

宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得新冠疫苗，可能在中國設立商務辦事處。圖為葉南德茲2016年訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎。(本報資料照片)

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

2021-05-20 02:27
台灣新北市新店區醫護人員21日正為當地居民進行病毒檢測。Getty Images

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

2021-05-22 06:37
台灣新冠肺炎本土病例14日大增180例，雙北警戒等級升至第三級，為期兩周。 路透

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

2021-05-15 15:31
搶貨排長龍 本土案例暴增，許多民眾搶購酒精、口罩、衛生紙、泡麵、罐頭等物資。記者潘俊宏／攝影

台灣新增180例中最小4歲 萬華快篩站 每10人就1確診

2021-05-15 17:10
蔡英文總統與行政院長蘇貞昌18日前往指揮中心，與台灣的疫苗廠商視訊了解目前進度，希望7月底台灣產的疫苗能供民眾使用。圖／總統府提供

台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨

2021-05-18 15:02
圖／聯合報系資料照片

19日起台灣暫緩外籍人士入境、停止旅客轉機

2021-05-17 09:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境
南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害

南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害
深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對

深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對
勞力士「探二」新舊款差在哪？官方出手大解密

勞力士「探二」新舊款差在哪？官方出手大解密
時代雜誌：虛假安全感及私密茶室 攻破台灣防疫線

時代雜誌：虛假安全感及私密茶室 攻破台灣防疫線