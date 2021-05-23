黑白集／防疫模範生 變「有政府，會作帳」

中央疫情指揮中心22日「校正回歸」400例本土案例，被質疑「有政府，會作帳」，圖為指揮官陳時中。（圖：中央疫情指揮中心提供）

新疫情 迅猛，連八天本土病例破百，累增超過2000例，22日還額外增加「校正回歸」400例。指揮中心把疫情當作數字遊戲，「有政府，會作帳」，大家都能理解，但如果造成防疫 破口，誰負責？

這幾天大家緊盯新增本土案例數字，雖然指揮官陳時中 堅持疫情警戒目前沒到第四級，但每天病例上升的趨勢都讓人心驚；突然爆出的「校正回歸」400例，更引起許多蓋牌、作帳的質疑以及相關政治動機的揣測，指揮中心的公信力再受重創。

陳時中解釋，「校正回歸」是因為採檢塞車；柯文哲也說，檢體量太大，才會累積爆量。但如果真的就是採檢塞車因素，不也凸顯篩檢量能嚴重不足的困境，以及既定確診流程與標準已經無法反映疫情實況？

更嚴重的是，確診資訊會發生這麼大的時間落差，就可能在許多地方出現防疫破口；指揮中心公文跑輸病毒，連病毒車尾燈都看不到，這場盲人瞎馬的戰爭怎麼打？

地方抗疫超前，中央慢半拍，陳時中在指揮和話語權逐漸旁落之際，要求標準、說法和腳步「三個一致」，強調「中央指揮、地方執行」。但一年多來蔡政府從大外宣到大內宣都標舉「全球防疫模範生」，如今防疫成績單經「校正回歸」後，人民看到的卻是篩檢瓶頸與醫療崩潰的危機。