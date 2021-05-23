新聞評論／開車戴罩都能掀波 凸顯政府矯情防疫

民眾開車要不要戴口罩，各縣市態度不一，新北市長侯友宜昨說，故意不戴口罩就會開罰，才是稽查方向。（圖：新北新聞局提供）

新冠肺炎疫情 大爆發，全國進入三級警戒，專家更憂心若疫情持續擴散，每天三位數增加，「只好升四級」。於此非常時期，對於故意或心存僥倖違反各項防疫 規定者，政府必須祭出重罰，但畢竟事涉生活萬端，若未能審酌事實，兼顧情理，不僅徒增民怨，更恐導致鑽漏洞四起，反易造成防疫新破口。

口罩 政策就是最明顯的例子。一個小小的口罩，既涉及生活習慣與社會文化，又攸關個人防護與整體防疫，也檢驗防疫整備與經濟產能；在各級疫情警戒中，何時戴口罩都是防疫指引的第一道規定。但去年初新冠肺炎尚未入侵，台灣社會已掀起一場「口罩之亂」；沒想到如今疫情嚴峻，政府和民眾還要為口罩而拉鋸混戰。

就以引起最多討論的「外出全程戴口罩」規定為例，各地狀況不斷。民眾開車要不要戴口罩，各縣市態度不一，於是指揮中心統一規定，獨自開車不用戴口罩，兩人以上應該戴。但兩個親人在家整天在一起不用戴口罩，上車就要戴，這是什麼道理？台北市長柯文哲就質疑過猶不及，「做得太過頭，沒有太大意義」。

「不戴口罩就開罰」，在新北市長侯友宜和高雄市長陳其邁分別下令後，兩地就傳出執法爭議。新北三重警分局傳有「口罩巡佐」以一件一支嘉獎鼓勵開罰，結果員警闖工地抓脫口罩吸菸工人引發爭論。姑且不論《傳染病防治法》主管機關是衛生局而非警察的法源爭議，為拚績效而過度執法絕不可取。侯友宜說，故意不戴口罩就會開罰，才是稽查方向；指揮中心副指揮官陳宗彥也表示，在工地保持社交距離，可以拿下口罩飲食。這些大方向沒錯，但演變成拚績效開罰，既顯荒謬也惹民怨。

高雄市也發生在沒有營業的自家店裡未戴口罩遭罰的案例。一位市民住家一樓開鑰匙店，他在自動門斷電、沒有營業、內無客人的店裡看電視吃東西，卻被稽查人員敲門開單告發，引發執法過當爭議；高雄市衛生局則指營業時段在營業場所未戴口罩即是觸法，還打算以其不實指控和狡辯從重量罰。但指揮中心建議民眾不要在公園用餐，希望帶回家中、辦公場所或是自己的場域食用；如以高雄市的稽查標準，就可能變成營業時段禁止飲食，甚至禁止不營業了。

其實「前店後廠」、「前店後宅」與「下店上宅」，是傳統華人社會普遍的經濟生活型態；甚至高雄市長陳其邁去年參加補選時，還提出利用「前店後廠」模式擴大科學園區。走一趟台灣大城小鎮和各地老街，無處不見這類店宅營生，因此高雄稽查人員登門開單，比三重警察闖工地開罰，引發更多爭論。

此外，各地健身中心關閉，指揮中心規定，民眾有運動需求，外出要戴口罩；但醫師警告，戴口罩運動有缺氧問題，如果口罩濕掉也會失去防護力。而如果指揮中心允許吸菸者可以避開人群，拿下口罩；那麼，如果能與人群保持一定距離，也必須戴著汗濕口罩進行缺氣運動？其他衍生爭議如：未戴口罩在自家農地耕作或於庭院陽台澆花賞景，難道也要開罰？

一個口罩，民眾質疑四起，政府矯情防疫，不免失之情理，凸顯部分防疫手段「寧可錯殺」之弊。防疫必須全民齊力同心，絕非粗糙法令搭配強勢公權力所能周全。相對於政府的鬆懈，民眾的自律是台灣前一階段抗疫成功的重要基礎。面對疫情升級，政府寬以待己，嚴以律民，更以取締為能事，甚至以「假消息」恫嚇，如何帶領全民打贏這場抗疫戰爭？