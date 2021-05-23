立委助理再傳確診 指揮中心拒立院設快篩站

新北市立合醫院三重院區「社區快篩站」22日首日進行民眾快篩，排隊人潮眾多。（記者葉信菉／攝影）

新冠肺炎疫情 升溫，疫情也蔓延入立法院。國民黨立委賴士葆21日要求中央疫情指揮中心至立法院設快篩站，讓指揮中心高層親與立院高層溝通，以擔心造成大家恐慌心理為由，否決賴提議，立院也接受建議。

民進黨 立委羅致政日前在臉書上表示，有一名居住在萬華區的國會辦公室助理確診，他昨天指出，又有一位辦公室同仁接到通知確診，

賴士葆批評，立法院至今含民進黨立委羅致政兩名助理、勞動部國會聯絡人在內，已有三例確診，中興大樓外包清潔工也傳快篩也呈陽性，但立院至今卻未如其他公、民營單位依疫調匡列任何居家隔離對象，再不加強管控恐成大毒窟。

有立委也反映，立法院有數十台公務車，由立院司機接受派車載立委上下班，但其中有二、三位司機就是此次疫情大爆發起點之一的萬華茶室消費常客，讓司機間人心惶惶，但立院至今也未介入處理，讓立委全暴露風險中，恐成最大未爆彈。

新冠肺炎疫情蔓延，立法院內也傳疫情，讓立法院昨天全院大消毒，但因指揮中心反對，對於是否設快篩站仍態度保留。

為因應疫情，立法院長游錫堃已在日前召集朝野協商，本周停會一周，並於5月31日加開院會三讀紓困條例修正案。