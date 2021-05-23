台積電一人確診 超前部署作業早已分流

台灣宣布全國升三級後，許多企業紛紛啟動在家上班機制，盼減少通勤移動的感染風險。經濟部也鼓勵企業，推動居家辦公人力至二分之一。（記者余承翰／攝影）

本土病例暴增，台中市昨一口氣公布11名確診病例，其中有兩對夫妻，包括台積電工程師和銀行女櫃員夫婦，還有陸軍第十軍團軍人及妻子也染疫。至於朝陽科技大學學生Ｋ歌團傳播鏈，昨再添三例確診，累計已有12例與此案有相關。

台灣 宣布全國升三級後，產業早就超前部署，台積電上周宣布，在現有防疫 規定外，自5月19日零時起，啟動分組分流及居家辦公，其他科技大廠如宏碁 、友達、群創，聯發科等都陸續啟動辦公室分流、居家上班機制，尤其是高感染地區員工更是不得進公司。甚至有企業發放員工防疫補助金，一切都為確保營運不受疫情衝擊。

金融業也採取最高防疫等級，啟動異地辦公及居家辦公，將總部及各據點人力盡可能降到最低，減少染疫。多家銀行提供員工優於法令的防疫照顧假及疫苗接種假，並全額或部分補助員工自費施打疫苗。

值得注意的事，居家上班必備的筆電上周起銷量大增，隨著學校啟動遠距教學，為防「小孩跟父母一起搶筆電用」，宏碁緊急動員打造萬元台幣以下教育筆電。宏碁台灣區營運長張世欣表示， 這時要盡到供貨商的責任，「不能讓台灣企業因疫情影響營運」。

為減少跨地域移動降低群聚風險，政院人事總處人事長施能傑昨表示，擴大彈性上班時間、異地辦公、居家上班，希望這三種人力各三分之一，減少人員流動，雙北中央政府所屬機關，希望增加居家上班人數達二分之一，另跨區上班者優先居家辦公，求降低人流移動的風險。不過，在家上班的辦公處所需符合資安規範，勿處理機敏公文。

王美花指出，若工廠產線上出現確診員工，企業務必要啟動事先預備的應變機制，並且在第一時間通報，用最快速度跟園區、地方政府做好橫向聯繫及疫調，把病毒擴散情形降到最低。