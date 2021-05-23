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全台三級疫情警戒 蔬菜供貨腰斬 農民忍痛耕鋤

記者陳雅玲╱雲林23日電
全台三級警戒、學生停課，傳統市場人潮減少，農民收入銳減，只能忍痛耕鋤。（本報資料照片）
全台三級警戒、學生停課，傳統市場人潮減少，農民收入銳減，只能忍痛耕鋤。（本報資料照片）

全台三級疫情警戒、學生停課，原本供應學生營養午餐、學校餐廳的大量農產品頓時無處去，重擊農漁產品銷量，農民收入銳減，不少只能忍痛耕鋤。有些青農夫妻租屋、租地、貸款買農機務農，面對收入銳減還得背負沉重貸款，生活及還款壓力都很大。

「菜寄到北部拍賣沒人買，很多都報廢掉了！」雲林縣青農蘇家右與妻子種菜七年，遇過菜金菜土，卻從沒想過會因為疫情重創農業，他原本每天供應市場2000多公斤蔬菜，現在剩不到1000公斤，「餐廳休息、學生停課、很多民眾不敢出門買菜，改叫外送餐食」，他的收入只剩三分之一。

蘇家右說，賣菜收入是家中唯一收入，房子跟農地都是租的，才剛貸款台幣40萬元（約1.4萬美元）買了載運蔬菜的貨車，一個月光是肥料、農藥、田租、房租、水電、保險、還貸款和兩個小孩的開銷，就要台幣七、八萬元，壓力真的很大，更別提有的青農貸款可能上百萬元，「再這樣下去，日子不知道要怎麼過」。

雲林縣是全國第一大蔬菜生產區，但疫情看不到盡頭，現在菜價太差，人力、紙箱成本又高，蘇家右只能延長供應蔬菜的時間，慢慢種，農忙之餘，就去幫農，打零工來貼補開銷。

雲林縣二崙鄉農會表示，從17日起，送到台北果菜市場的蔬菜就因為殘貨過多倒掉，多數短期葉菜類平均一公斤不到10元，加上人工、紙箱、運費等成本，做越多賠越多，像菜農陳順安等農民，不少都乾脆放棄採收、甚至耕鋤。

西螺鎮蔬菜產銷班長廖瑞生表示，產銷班九成產量供應營養午餐，停課後，部分產量已轉供其他通路，但還有三成難去化，大家更擔心萬一疫情沒控制住，中央宣布提前放暑假，田間還沒採收的菜就慘了。

雲林縣政府農業處長吳芳銘表示，這波疫情停課、三級警戒影響，餐廳紛紛歇業，農漁產品市況都不好，大家在餐廳點菜，分量消化比在家煮多得多，需求至少減少三成；疫情不確定性高，短時間不太樂觀。已建議農委會研擬多元循環利用、短期休耕、收購超量蔬菜，並專案補貼農民收益。

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