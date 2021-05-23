時代雜誌：虛假安全感及茶室風暴 破壞台灣疫情防線

美國「時代雜誌」（Time）報導，台灣本為新冠肺炎防疫模範生，但因民眾沉溺於虛假安全感，加上萬華茶室爆發疫情，破壞了台灣自豪的疫情防線。 (本報資料照片)

美國「時代雜誌」報導，台灣 本為2019冠狀病毒疾病防疫 模範生，但因民眾沉溺於虛假安全感，加上萬華茶室爆發疫情 ，破壞了台灣自豪的疫情防線。

中央社引述報導指出，台灣歷經近18個月的防疫成功，將疫情阻絕在國門之外，幾乎無可挑剔，包括寫下全球最久的零確診連續天數紀錄，但台灣如今面臨島內首波重大疫情。

在疫情大流行期間，台灣總確診數一直維持在1300例以下，但最近一周已激增至3000多例。許多企業已讓員工在家上班，首都台北街頭空蕩，政府開始試圖取得更多疫苗。

文章提及，這次疫情爆發可能始於航空公司貨機機組人員染疫擴散，但這次激增的病例中，很大部分可溯及到兩個來源，一是本土的國際獅子會聚會，二是台北萬華的紅燈區茶室。

報導指稱，台灣在迅速實施領先全球的防疫措施後，於去年夏天開始逐步解除防線，成千上萬群眾得以參加演唱會、棒球比賽及宗教活動。加上多個月來都沒出現本土病例，大型聚餐及家庭聚會變得日益普遍，配戴口罩的民眾也變得越來越少。

萬華選區立法委員林昶佐受訪表示：「我們去年開始外出，但還是很小心。可是今年，我認為我們已忘記要謹慎。」他表示，「你在茶室內無法戴口罩，無論是有性工作者作陪，或者只是普通茶室，因為你在裡面用餐、喝茶及唱歌等。」

前副總統陳建仁則在受訪時指出，衛生官員原本不認為茶室會成為問題，因為在先前兩個案例，染疫患者前往其他所謂的「成人娛樂」場所，並未導致疫情傳播。