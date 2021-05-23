房東拒租室友趕人 台北護理師盼下班有床睡

一名在台北工作的加護病房護理師上網指出，房東怕疫情不願租屋給她、同層室友也請她另尋住處、醫院宿舍數量不足，讓她感歎「下了班有一張床睡怎麼那麼奢侈。」（翻攝自Dcard）

新冠肺炎疫情 嚴峻，雙北確診案大增，醫院負擔加重，一線醫護人員成為疫情下最辛苦的無名英雄，同時她們也承受巨大壓力；一名在台北工作的加護病房護理師上網指出，房東怕疫情不願租屋給她、同層室友也請她另尋住處、醫院宿舍數量不足，讓她感歎「下了班有一張床睡怎麼那麼奢侈。」

一名北漂在台北工作的加護病房護理師在網路論壇Dcard放上護理師證照的相片與發文，指疫情升溫，她仍堅守在崗位上，照顧確診的病人沒有壓垮她，防護裝備下濕了又乾、乾了又濕沒有壓垮她，打完疫苗發燒到40度也沒有，「但下班以後的戰戰兢兢壓垮了我」。

「我們只是想下了班有一張床可以休息。」她說，下班後她小心翼翼每個防護細節，深怕自己有個萬一會傳染給別人，根本不敢奢求可以回老家抱抱家人；醫院提供不足量的宿舍，現在同層的室友害怕被染病請她另尋住處，房東害怕疫情不願意租房子給她。

她感歎，政府為帶疫情入國的民眾提供防疫旅館 ，那她們呢？擋在疫情前面的他們呢？「我就問，在我們堅守在前線為大家的歲月靜好努力時，下了班有一張床睡怎麼那麼奢侈。」

有網友留言「我同學就連去防疫旅館住，還被說不收接觸確診或是隔離的護理師」、「怎不是室友搬出去，留給第一線的」；也有網友打氣「辛苦了，感謝你們收拾政府的爛攤子」、「辛苦您了，為您致上最崇尚的敬意」、「希望中央能聽到第一線人員的需求」、也有護理人員指出「我們這麼辛苦到底為什麼可以被這樣對待」。

據了解，有醫護人員透露，她在加護病房照顧確診者，每天替患者解決吃喝拉撒睡，上班八小時中得不斷穿、脫防護衣照顧確診者或隔離病患，並戴上護目鏡、N95口罩一整天，忙到沒時間進食，喝水還只能趁空檔偷喝幾口，生理、心理壓力都相當大。另外，多數人擔心染疫影響到家人，所以寧可獨守宿舍，也不回家。