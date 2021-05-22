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台灣本土確診增321例、2死 400例「校正回歸」

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台灣本土確診增321例、2死 400例「校正回歸」

台灣新聞組／台北22日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者陳雨鑫／攝影)
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者陳雨鑫／攝影)

台灣本土疫情持續延燒，已經連續7天確診破百例，全台進入第三級警戒。中央疫情指揮中心今再宣布，單日本土新增確診321例，境外移入2例，同時也新增2例死亡案例。

中央流行疫情指揮中心並宣布「校正回歸400例」確診個案，指揮官陳時中表示，由於採檢塞車，因此依照採檢日把確診案例，回歸到先前，因此從5月16日起，本土案例統統增加，加上今天的數字，七天累計2365人。

指揮官陳時中表示，昨天清出了塞車的案子從5/18到21進行校正，5/17病例數最多，即時清倉都會陸續做，希望越快、時間差越好，疫情掌握會更好。

台灣疫情嚴峻，今迎來首次周末，指揮中心指揮官陳時中昨也呼籲民眾，未來一周是疫情重要的觀察期，「這周假日盡量留在家中，非必要請勿外出」，針對禁止營業的商家若偷偷營業也會重罰。

昨日三軍總醫院進行全院普篩後，傳出有1名患者、1名外包護佐及1名護理師，共3名人員確診。根據統計，目前全台醫院出現員工確診案例，包含台大醫院、北榮、北醫附醫、北市聯醫松德院區、和平醫院、汐止國泰醫院、萬華私立愛愛院、新北市立聯合醫院三重院區等，總計已有14家醫療院所傳有員工確診。

其中有5家醫院，經指揮中心證實為院內感染，分別為亞東醫院14例、和平醫院5例、三總松山分院3例、高雄仁惠醫院2例、北部某血液透析診所1名確診及4名快篩陽性。至於三軍總醫院是否為第6家院內感染案件，仍持續在調查中。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今日於全國防疫會議會指出，各縣市仍陸續傳出新確診者，假日請民眾盡量留在家中，外出務必要戴口罩。目前防疫旅館的設置量能可達2萬0569間，防疫酒精供給量能達112萬坪，也會陸續送到其他通路，籲請民眾周末先不用急著外出購買囤貨。

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