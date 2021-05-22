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台增321例本土、2死 本周再追加400例確診

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再增312本土案例 陳時中：台灣還沒到四級警戒

台灣新聞組╱台北22日電
疫情升溫，台鐵台中站出站民眾，必須走過裝有消毒水的集水盆後，才能出站。(記者黃仲裕／攝影)
疫情升溫，台鐵台中站出站民眾，必須走過裝有消毒水的集水盆後，才能出站。(記者黃仲裕／攝影)

台灣新冠本土病例數連七天破百，中央流行疫情指揮中心公布，昨天新增本土病例312例，境外移入3例。從5月15日雙北防疫升到三級以來，七天累計病例1816例。未來是否可能升到第四級？指揮中心指揮官陳時中指出：「目前絕對沒有到第四級」，強調不要以訛傳訛，這樣不好。

陳時中也表示：「下周是重要的觀察期，確認此次政府作為到底有沒有生效。」指揮中心醫療應變組長周志浩表示，個案數多寡是觀察期重要指標。

但疫情空前緊張，部分專家並不樂觀。台大兒童醫院院長黃立民表示，除非每天新增病例數降為兩位數甚至個位數，否則防疫難降級；若疫情持續擴散外縣市、且每天三位數增加，「那就只好升四級了」。

前疾管局長蘇益仁則提醒，指揮中心以病例數為警戒標準，但還要看醫療體系的實際狀況；輕症病人後續安排是關鍵，目前送往加強版防疫旅館、集中檢疫所，重症送醫學中心，體系運作好，醫療就不會崩潰。

新增病例 新北144最多

昨天新增本土病例中以新北市144例最多，包括板橋區37例。其中有萬華活動史相關107例，茶藝館相關73例，新北獅子會相關6例，某水果商相關5例，其他已知感染源24例，關聯不明72例，疫調中25例。確診個案中，15例死亡，目前有41例使用呼吸器，3人用上葉克膜。

疫情警戒第四級升級條件為連續14天破百例，台灣從5月11日起，每天平均確診數已破百，是否將升至第四級？陳時中表示，現在就在三級警戒內把該做的事做好，四級需要半數案例找不到傳播鏈，但目前找不到的未及1/4，昨天關聯不明72例，但可能過兩天就找到關聯性。

陳時中向民眾喊話，今天是全台疫情升三級後的第一個周末假日，請大家收心，避免聚會，如能在這兩天把人流降到最低，就可逐漸切斷傳播鏈，請大家假日少移動，不要群聚；台灣疫情還在高峰，請海外返台者稍緩，避免檢疫量能增加。

疫情 陳時中 台灣

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