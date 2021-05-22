新聞評論／蔡政府只顧抗中 台灣防疫九局下遭逆轉

新冠肺炎嚴峻，新北市中和社區篩檢站首度設在市民活動中心。（記者潘俊宏／攝影）

短短時日，台灣 本土確診已逼近2000例，防疫模範生的光環迅速落漆。當先前疫情 慘重的歐美國家紛紛脫下口罩，漸次回到正常生活時，台灣卻逆向飆至疫情高峰。追根究柢，一切都源自蔡政府以「抗中」為最高指導原則的防疫戰略，眼中只看到對岸的威脅，忽略了其他國家也會傳播病毒。漫不經心的結果，終致釀成這場「九局下」從勝利被逆轉的敗績。

新冠疫情首先起於中國武漢，讓反中的蔡政府輕易找到切入點，迅速在兩岸間築起銅牆鐵壁。即使武漢解封，當地台胞仍被阻斷歸途，身分遭註記，小明們和陸配的人權和受教權輕易被犠牲。武漢包機成行後，不論事先持核酸檢驗陰性或落地採檢，蔡政府都採最嚴規格伺候，直接送往集中檢疫所隔離，他們還得感謝政府寬容。這種待遇，對照歐美疫情延燒時，許多國人明明已經感染卻堂皇登機；蔡政府對人權的「雙重標準」，毫不遮掩。

更鮮明的對比是，近期印度疫情升溫，一天有20、30萬人確診，遠比去年的中國大陸嚴重許多；但自印搭機返台的民眾上機和入境都未採武漢包機的規格嚴檢。說穿了，蔡政府幾把所有的目光和資源都放在對抗大陸，卻忘了病毒還可以經其他許多管道侵台，才會對於華航機組員的隔離檢疫如此寬鬆，對諾富特飯店的混住問題如此輕忽。若非如此，英國變種病毒如何被帶入台灣？也正是這種對境外的高低兩眼，一路只嚴厲防守對岸，與大陸無關便草草放行，才讓本土防線在不知不覺間被攻破。

全球防疫戰開打迄今，疫苗 已成決戰點，這正是歐美陸民眾能重拾正常生活的關鍵。蔡政府自詡「超前部署」，台灣迄今卻僅取得數量有限且副作用大的AZ疫苗可供施打，當然也與反中有關。台灣去年原有機會買到防護效果的輝瑞疫苗，卻因政府不願透過其大中華區代理商上海復星取得，加上民進黨派系介入穿梭，導致破局。在蔡政府眼中，國民健康的優先順位，還不如政商利益或親疏來得重要。

蔡政府不擔心民眾沒有好疫苗可打，卻全力在外交戰線與中國的疫苗糾纏。中國大陸不斷將其國產疫苗分送給中南美國家，進行其所謂的「疫苗交外」，卻跳過台灣友邦宏都拉斯及瓜地馬拉等國；宏都拉斯為獲取疫苗，甚至稱可能在大陸設辦事處。對此，蔡政府只能以「金錢外交」應戰，包括上月底宣布撥款4.6億元台幣幫巴拉圭購買200萬劑的疫苗，卻忘了台灣也只有約1%的人打到疫苗。

5月12日，台灣爆發宜蘭與蘆洲的群聚本土病例，外交部當天卻大秀外長吳釗燮與瓜地馬拉外長視訊的畫面，稱台灣會協助對方取得疫苗。外界不解的是，蔡政府宣稱台美關係是40年最佳，而美國手握20多億劑疫苗，但駐美代表蕭美琴為台灣爭取到任何疫苗了嗎？

蕭美琴近日接受媒體訪問，答案終於揭曉。她稱自己先前都在幫友邦爭取疫苗，但最近台灣疫情升溫，這周她改為台灣爭取疫苗。這席話，解開台灣拿不到美國疫苗的謎底，原來蕭美琴所有心力都放在對抗中國。即使在大陸抗疫有成後，台灣也拒絕汲取其經驗，諸如擴大篩檢、以方艙醫院分流輕症等，皆出於這種不理性的敵對心態。

最近台灣本土疫情失守，德國媒體形容是，「台灣成了自己成功的受害者」，忽略了向世界學習疫情新知的重要。蔡政府把防疫視為「抗中作戰」的一環，只有來自中國的病毒才是毒，對其他破口則視若無睹，終於在陰溝裡翻船。