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「這天遲早會來」紐時：篩檢、疫苗慢半拍 台防疫破功

編譯李京倫／綜合22日電
台灣疫情升溫，國際媒體認為台灣疫苗接種速度太慢、接種率太低。（本報資料照片）
台灣疫情升溫，國際媒體認為台灣疫苗接種速度太慢、接種率太低。（本報資料照片）

紐約時報20日以「這天遲早會來」為題，報導新冠肺炎疫情爆發後，台灣靠著嚴密邊境管制躲過風暴，如今病毒變異加上疫苗施打緩慢形成破口，專家建議政府思考封鎖疫情熱區並擴大篩檢。

這篇發自台北的報導寫道，台灣及早實施邊境管制，幾乎所有入境旅客都須檢疫兩周，使民眾在疫情肆虐全球之際生活大致如常。台灣去年曾連八個月未見本土確診病例，去年12月紀錄中斷後，本土病例僅偶爾出現。

但局勢從4月中逐漸改變。國籍航空公司機組員返台居家檢疫從五天改為三天後，中華航空機師染疫，諾富特華航桃園機場飯店爆發群聚感染，接著台北市萬華區茶藝館出現群聚感染。

雖然地方機關加速設置快篩站，但部分衛生專家擔心篩檢量過少，跟不上病毒傳播速度。台灣接種率僅約1%，在疫情升溫時更令人憂心。

台灣大學醫學院教授蔡甫昌說，「這天遲早會到來」，疫苗接種進度緩慢，加上傳染力更強的變異病毒，形成完美破口；愈來愈多人出門未戴口罩和不再保持社交距離，促成台灣疫情升溫。「像個瑞士奶酪，前面有幾個洞，後面有個大洞，一劍刺過去，就剛好都破了。」

至於疫苗短缺的問題，台灣早在去年1月就開始與國內疫苗生產商一起研製疫苗，當時新冠病毒的基因序列已公布，武漢尚未封城。「台灣的啟動是非常早的」，中央研究院生物醫學科學研究所研究員何美鄉博士說，她參與了政府疫苗項目，台灣對自己研發和生產疫苗的堅持，可能導致台灣官員在可以開始訂購海外疫苗時行動不夠快。

台灣 疫苗 疫情

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