現場照流出…群聚30人拆籃框 鄭文燦挨轟作秀

鄭文燦拆籃框至少聚集了30個人，被批作秀也要有限度。（取材自臉書）

桃園市長鄭文燦21日以避免群聚打球為由，大動作拆除市區內358個籃框，但有網友PO出拆除現場照片，包括官員、攝影 師與工人在內，至少聚集了30個人，「這就是群聚」，讓大家都傻眼，痛罵作秀也要有限度。

中國 時報報導，網友在PTT八卦 版PO文「拍個拆籃框的照片需要多少人」，酸度十足詢問「小弟想問問，如果各位想要拍一張拆籃框的照片，要派出幾組攝影機和多少人員？」，更貼出現場照片「這樣有沒有室外10人？」

鄉民們看到全傻眼，「真的笑了」、、「拆個籃框還要通知那麼多記者」、「記者們也很可憐，市府發新聞稿不得不跑」、「為了拆一個籃框作秀，還用幾位攝影師阿」、「除了灑幣跟剪綵還會幹嘛」、「連這個都要搞得跟開工儀式剪綵一樣，服了」、「阿燦還嫌自己笑話不夠多嗎」。網友一致要求「麻煩這些群聚先開罰好嗎」。

前桃園市議員王浩宇也忍不住在臉書PO出這張照片批評：「老實說這就是群聚。」認為鄭文燦應該深切檢討。

ETtoday報導，新北市長侯友宜表示，新北市公有運動場在一、兩周前已全數關閉，所以沒有打籃球的問題，也不會拆除籃框。

此外，新北市景觀處今日也宣布，針對新北市轄內公園，共600多處民眾易聚集的公共設施均封閉暫停使用，包含遊具、體健設施與涼亭等，預計封閉至5月28日止，提醒民眾暫時不要前往。