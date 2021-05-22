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基隆確診男 連26天搭台鐵到萬華茶室

台灣新聞組╱綜合22日電
基隆市一名確診者連續26天搭乘火車到萬華車站，再走路至得意春茶室消費。(記者許正宏／攝影)
基隆市一名確診者連續26天搭乘火車到萬華車站，再走路至得意春茶室消費。(記者許正宏／攝影)

基隆市昨天一名68歲獨居男確診個案2747，從4月17日至5月12日，連續26天，每天都搭乘台鐵區間車從八堵到萬華車站，步行至萬華得意春茶室消費，晚間再搭區間車回去，足跡固定且規律；另國立台灣海洋大學大三女學生確診，35名師生匡列。

衛生局長吳澤誠表示，這名男子68歲，從他去的地方和次數來看，單純就是去喝喝茶，因是獨居老人家，生活及接觸者非常單純，匡列四人。

基隆市環保局昨天到八堵火車站消毒，現場有一名乘客表示「連續26天搭火車去萬華，太不可思議了，讓人擔心同車廂的乘客」。

基隆就有「茶桌仔」、「鐵路街」可喝茶、唱卡拉OK，他為何捨基隆去萬華？基隆資深員警說，也許有認識的「小姐」或者熟識的人，或者他比較愛萬華的「味道」。

另新增確診案2863是海洋大學大三女學生，她的足跡多為學校餐廳，教室、實驗室、餐廳、超商等，其中全聯海大店就去了6次，還曾到新豐街麥當勞、東岸商場等地，也曾搭台鐵區間車到台北等，共35名師生匡列。

花蓮也傳出有工人確診。花蓮縣政府代理秘書長張逸華昨說，這名工人因同工地不同工班有人確診，18日到台北萬芳醫院自主採檢，20日上午從七堵搭台鐵太魯閣號回花蓮，搭計程車回家後得知確診。目前縣府已匡列同住家人、計程車司機共5人，送進防疫旅館隔離並採檢。

新冠肺炎死亡昨再增1例。新北市永和區1名曾接觸確診者、居家隔離的78歲男子日前採驗，昨才確診，但他和家人還未接獲通知，因身體不適，送醫不治，因醫院採驗家人才得知訊息。據了解，該男子原是指揮中心今天預計公布的新確診個案。

邱男昨天中午覺得呼吸困難，妻子連忙叫救護車；邱男與妻同住，女兒未與父母同住，但近日曾與父親用餐，母女都前往醫院篩檢後續追蹤，衛生單位並對邱男住家附近進行消毒。

基隆一名68歲獨居男子確診，市府公布足跡，該男子連續26天搭火車從八堵到萬華得意...
基隆一名68歲獨居男子確診，市府公布足跡，該男子連續26天搭火車從八堵到萬華得意春茶室消費，八堵火車站21日進行大消毒。(記者游明煌／翻攝)

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