新聞眼／拚防疫績效 決策荒腔走板

儘管疫情嚴峻，但路邊仍有民眾不配合戴口罩；而高層為增加「防疫績效」，不僅累死前線士兵，也凸顯決策過程荒腔走板。(記者葉信菉／攝影)

警方在疫情期間取締作為亂象不斷，警政署長陳家欽21日與各縣市警察 局長開會，要求告發不戴口罩 的民眾，但傳染病防治法有其專屬管轄權，主管機關是各地衛生局，警方執法欠缺法源依據，高層為增加「防疫 績效」，不僅累死前線士兵，也凸顯決策過程荒腔走板。

最高行政法院判決曾指出，先有管轄，始有職權，才有行政程序，這是法治國之基本原則，也為行政程序法所明文；一旦沒有法律基礎，所有的行政行為，無論是處分、指導、事實行為，皆為違法。

原本無管轄權之機關所為行為，除非因委任或委託之關係，從上級或平行之機關獲得授權，否則即屬有瑕疵之處分行為。若警方是配合衛生機關稽查而開單，還算合理範圍，但若要獨立執行，則不具適法性。

如今取締程序毫無標準，有人說「要先寫勸導單等勸導無效才算」，但依傳染病防治法規定，拒絕、規避或妨礙各級政府機關所定之防疫措施，可處台幣3000以上1萬5000元以下罰鍰，則無勸導空間，只能直接開罰，「經勸導不從者，始予處罰」，根本於法無據。

新冠肺炎發生迄今，現行許多執法手段都欠缺授權依據，早已飽受批評。

警方取締民眾在走廊抽菸、私人開車不戴口罩在執行上屢屢走鐘，顯示該管的衛生主管機關沒人力可管，沒有處罰法源依據的警察單位反成執法第一線，面對各級政府各種不相干政策總是「公親變事主」的大問題。