「1件1嘉獎」警闖工地抓無罩惹議 網諷：靠開罰單升官

警政署長陳家欽（左）親自前往三重大同公園宣導戴口罩，當場驚見民眾群聚，呼籲趕緊離開，否則依法舉發。(圖：警方提供)

疫情持續延燒，新北市長侯友宜 原先下令「不戴口罩 就開罰」，卻傳出三重警方大動作舉發，甚至闖入工地開罰引發爭論，警界瘋傳因三重警分局督察組在公務群組內說開罰口罩便從優敘獎，一件一支嘉獎，被警界戲稱「口罩巡佐」。

三重警分局澄清，因轄區民眾不聽勸導者太多，警方疲於奔命，加上侯友宜先前曾下令「不戴就罰」，當晚確實有研擬是否頒布「一件一嘉獎」，鼓勵同仁多開罰單以達嚇阻效果，但並未實際頒布，現在新北市警局已在研擬是否統一頒布相關獎勵。

新北市「未戴口罩便開罰」政策實施後，引發許多基層員警不滿，首先未戴口罩是以傳染病防治法第70條規定罰鍰，主管機關為衛生局，非業管刑事案件的警方，警方協助是因衛生局人力少、非24小時輪班，且不得直接開罰，僅能到場填單記錄並全程錄影、拍照，再交給衛生局裁量，在法源依據上有爭議。

其次警方未受過醫療專業訓練，如何預防避免染疫多半沒觀念，連防護衣正確穿脫「都是靠網路學的」，警政署與市府不考慮外勤警染疫風險，卻分派多項防疫從事工作，要求員警「查緝口罩」、「查緝八大場所」，痛批「根本不管員警死活」、「警察 永遠比權責單位做得更多」。

有員警配合衛生局追查確診失聯者，近距離接觸確診者送醫，主管機關衛生局卻從頭到尾「遠程以LINE指導」，直到救護車將確診者載走，都未見相關人員到場，引發員警反彈。

不具名的員警私下表示，自從獎勵制度訂出來後，有員警出去巡邏2小時就開出10張未戴口罩罰單，「的確有部分同事為了獎勵殺紅眼」。還有有員警製作出網路梗圖嘲諷「我開口罩罰單升巡佐」，由此可見員警對於獎勵制度的看法有褒有貶。

台北市警方則表示，開罰未戴口罩案件的獎勵機制正在研議中，尚未有相關規畫，未來就算有，也不可能「每件一支嘉獎」，不可能出現「口罩巡佐」，目前未戴口罩裁罰權也未授與警方。