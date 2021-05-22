地方抗疫超前 陳時中喊中央指揮：否則會亂

新冠肺炎嚴峻，新北市中和社區篩檢站昨天首度設在市民活動中心，醫護人員隔著玻璃逐一採檢，受檢民眾豎起拇指稱讚謝謝醫護人員的幫忙。記者潘俊宏／攝影

疫情 連日升溫，各縣市政府管控加嚴，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 昨提出「三個一致」，包括標準一致、說法一致、腳步一致，強調「中央指揮、地方執行」，全國三級警戒，防疫標準、說法、腳步要一致，若不一致就會造成社會混亂、防疫困難。

疫情延燒，疫情警戒不斷升級，雙北升三級後，新北馬上提出「準四級」配套，其餘縣市即使未升三級，也宣示以準三級標準守護民眾。19日宣布全國升級三級，各縣市皆採取更嚴格措施，各地超前部署，指揮中心不斷被質疑慢半拍。

不過，台北市長柯文哲對中央宣布兩人以上在車內要戴口罩 的規定就不以為然；雙北、台中、高雄也持續宣布禁止在市場、餐廳用餐等規定，比中央規定嚴格，台中市長盧秀燕表示，有關醫療方面中央和地方絕對一致，但醫療外的行政作為，各縣市可斟酌。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布新增180例本土確診，其中萬華就佔了43例，雙北防疫警戒也升至第三級，華西街夜市因應疫情關閉，晚上呈現空蕩蕩的樣貌。記者余承翰／攝影

疫情重災區的雙北市，近來多項防疫作為自救、部署超前中央，陳時中此時提出要聽中央指揮、要一致的說法更引發聯想，近來從新北市長侯友宜宣布八大行業停止營業，做好升三級準備，柯文哲宣布進入準三級，並在疫情最嚴重的萬華地區設立民眾快篩站，雙北更比中央還早宣布學生停課不停學等措施；連餐飲實聯制、要有隔板等中央規定的標準，雙北也先宣布七類餐飲業者不能內用，台中、高雄昨更宣布禁止餐飲業內用。

陳時中昨拿出傳染病防治法第37條第三項規定，要求地方依照中央指揮官指示辦理，地方若有窒礙難行之處，一律提到「全國防疫會議」討論，三級警戒要用「全國一致」的方式做好，如停班、隔離等都要一致。

引起討論的獨自開車沒戴口罩罰不罰，各縣市標準不一，陳時中說，如果沒有一致的標準就會變成爭議所在。

但昨天指揮中心公布兩人同車就要戴口罩的標準，柯文哲質疑，這像在家要不要戴口罩一樣，只能訴諸常識判斷，不熟悉的人同車也許要戴，如果是親人，這題就沒標準答案，應視個人對危險度的評估。

陳時中還指出，近期雙北發生很多個案確診後，不知何去何從，導致有各種不同的問題發生。中央介入協調後，才協助七百多位民眾可以即時安置，陳時中說，中央地方必須要一致才能齊心抗疫。

但是疫苗到貨慢、疫情警戒升級慢，近期採檢塞車、確診患者收治慢，台灣民眾對指揮中心的信任感已漸漸斑駁。