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地方抗疫超前 陳時中喊中央指揮：否則會亂

台灣新聞組／台北21日電
新冠肺炎嚴峻，新北市中和社區篩檢站昨天首度設在市民活動中心，醫護人員隔著玻璃逐一採檢，受檢民眾豎起拇指稱讚謝謝醫護人員的幫忙。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎嚴峻，新北市中和社區篩檢站昨天首度設在市民活動中心，醫護人員隔著玻璃逐一採檢，受檢民眾豎起拇指稱讚謝謝醫護人員的幫忙。記者潘俊宏／攝影

疫情連日升溫，各縣市政府管控加嚴，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨提出「三個一致」，包括標準一致、說法一致、腳步一致，強調「中央指揮、地方執行」，全國三級警戒，防疫標準、說法、腳步要一致，若不一致就會造成社會混亂、防疫困難。

疫情延燒，疫情警戒不斷升級，雙北升三級後，新北馬上提出「準四級」配套，其餘縣市即使未升三級，也宣示以準三級標準守護民眾。19日宣布全國升級三級，各縣市皆採取更嚴格措施，各地超前部署，指揮中心不斷被質疑慢半拍。

不過，台北市長柯文哲對中央宣布兩人以上在車內要戴口罩的規定就不以為然；雙北、台中、高雄也持續宣布禁止在市場、餐廳用餐等規定，比中央規定嚴格，台中市長盧秀燕表示，有關醫療方面中央和地方絕對一致，但醫療外的行政作為，各縣市可斟酌。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布新增180例本土確診，其中萬華就佔了43例，雙北防疫...
中央流行疫情指揮中心昨天宣布新增180例本土確診，其中萬華就佔了43例，雙北防疫警戒也升至第三級，華西街夜市因應疫情關閉，晚上呈現空蕩蕩的樣貌。記者余承翰／攝影

疫情重災區的雙北市，近來多項防疫作為自救、部署超前中央，陳時中此時提出要聽中央指揮、要一致的說法更引發聯想，近來從新北市長侯友宜宣布八大行業停止營業，做好升三級準備，柯文哲宣布進入準三級，並在疫情最嚴重的萬華地區設立民眾快篩站，雙北更比中央還早宣布學生停課不停學等措施；連餐飲實聯制、要有隔板等中央規定的標準，雙北也先宣布七類餐飲業者不能內用，台中、高雄昨更宣布禁止餐飲業內用。

陳時中昨拿出傳染病防治法第37條第三項規定，要求地方依照中央指揮官指示辦理，地方若有窒礙難行之處，一律提到「全國防疫會議」討論，三級警戒要用「全國一致」的方式做好，如停班、隔離等都要一致。

引起討論的獨自開車沒戴口罩罰不罰，各縣市標準不一，陳時中說，如果沒有一致的標準就會變成爭議所在。

但昨天指揮中心公布兩人同車就要戴口罩的標準，柯文哲質疑，這像在家要不要戴口罩一樣，只能訴諸常識判斷，不熟悉的人同車也許要戴，如果是親人，這題就沒標準答案，應視個人對危險度的評估。

陳時中還指出，近期雙北發生很多個案確診後，不知何去何從，導致有各種不同的問題發生。中央介入協調後，才協助七百多位民眾可以即時安置，陳時中說，中央地方必須要一致才能齊心抗疫。

但是疫苗到貨慢、疫情警戒升級慢，近期採檢塞車、確診患者收治慢，台灣民眾對指揮中心的信任感已漸漸斑駁。

新北市府日前到蘆洲大消毒。圖／報系資料照片
新北市府日前到蘆洲大消毒。圖／報系資料照片

疫情 陳時中 口罩

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