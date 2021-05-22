黑白集/全台疫情拉警報 綠還有閒情扯後腿

本土疫情最近每天200、300地累增，放眼看去，還望不見趨緩跡象。就在此際，人們卻看到地平線上升起另一股狼煙，以「英系」為主的民進黨 民代開始圍剿新北市長侯友宜 。這股狼煙，還被命名為「誅侯計畫」。

「誅侯計畫」的遠因，是侯友宜近數月支持度屢屢衝高奪冠，成為民進黨最大假想敵。近因則是，他這次領導新北抗疫有板有眼，硬把疲態盡露的陳時中 比了下去，綠營當然眼紅。於是，綠軍相繼出動，把新北確診人數居高不下歸咎侯友宜指揮抗疫不力，還利用不實數字指責新北集中檢疫所不足，並故意「誇柯貶侯」，離間雙北的聯合作戰。

正當全台拉警報，大家都繃緊神經抗疫，綠營還有心情玩這種「扯後腿」的遊戲，令人反感。民進黨發言人說得好聽，民代有監督地方首長的天職；那麼，蘇內閣為何屢屢拒絕在野黨立委的監督？蔡總統高喊「團結抗疫」、「防疫視同作戰」，自己卻放任英系民代出征戰前主將，又是什麼道理？

侯友宜當然也要小心，不要以為只要自己此心可昭日月，這類小人伎倆便無法得逞。事實上，烏賊的墨汁吐多了，白布也會被染黑。到時候，總有不明就裡的人會誤以為本土疫情失控都是侯友宜的錯，而陳時中輕率放水肇禍的責任，就會被轉記到侯友宜頭上。