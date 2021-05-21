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台北五星大飯店 凱撒暫停營運「轉防疫旅館」

記者羅建怡／台北21日電
台北凱撒暫不對外發言，僅以此圖願台灣平安。(圖:台北凱撒提供)
台北凱撒暫不對外發言，僅以此圖願台灣平安。(圖:台北凱撒提供)

台灣疫情升溫，再次衝擊飯店產業，台北老牌五星飯店凱撒今發出緊急公告，因應疫情，即日起暫停住房，全館餐廳也暫停營運。據了解，是將轉為防疫旅館

台北凱撒大飯店位於台北火車站正對面都市核心地帶，連結台鐵、高鐵、捷運、公車、長途客運五鐵共構重要交通樞紐。該飯店21日在臉書公告「配合政府防疫，疫情期間，本飯店將作內部清潔、消毒與維護保養設備作業，此段時間將暫停營業」，事出突然，但不少知情人士紛紛留言「願大家都平安，攜手抗疫成功」。

據了解，台北凱撒受政府徵召作為染疫重症者的收容醫院，因情況危急，臨危受命，員工也都被下了禁口令，將統一由疫情指揮中心發言，據稱「因擔心造成恐慌」。

據知情人士透露，台北凱撒去年才耗資5000萬台幣裝修，「最不想碰的就是防疫旅館」，因此，即使海外商旅客進不來，國旅客源競爭激烈下，依然堅守。但此次徵召狀況危急，「已經不只是防疫旅館的需求」。

據了解，飯店員工得知消息也很錯愕，且須在短時間內決定是否留下，若留任參與防疫工作，可優先施打疫苗，並加薪三成。知情人士透露，今在臉書PO文後，員工們紛紛抱頭痛哭，彷若生離死別。

許多民眾也在臉書留言，「謝謝凱撒，願意投入防疫工作」，「等疫情結束後，我們會用新台幣讓你們更忙碌」。目前凱撒飯店集團僅台北凱撒全館暫停營運，其他飯店運作一切正常。

台北凱撒在臉書貼出此圖，引發連串回響。圖／摘自飯店粉絲頁
台北凱撒在臉書貼出此圖，引發連串回響。圖／摘自飯店粉絲頁

防疫 疫情 旅館

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