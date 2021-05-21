11醫療院所淪陷 交通、金融業紛傳確診

防疫新生活 疫情升級，實聯制已經成為防疫新生活所必須，進入超商的民眾要先掃碼登錄身分資料才能進入購物。(記者黃義書／攝影)

全台各醫療院所陸續出現院內確診案例，昨天長照 機構也出現住民染疫。指揮中心公布台灣醫療院所有確診病例增為11家，其中五家已有院內感染，為防堵院內感染，嚴格要求執行陪病、探病規範，並要求對入院病患進行公費核酸檢測，希望降低有確診病人在不知情下住院，導致院內感染群聚。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，日前新北市亞東醫院、高雄市惠仁醫院、台北市某血液透析中心發生院內感染，昨天新增台北市聯合醫院和平院區及三總松山分院，另位於台北市萬華區的私立愛愛院長照機構一位住民確診。

另外，還有五家醫院有確診案例傳出，包括台大醫院、北醫附醫、北市聯醫松德院區、台北榮總、汐止國泰等。目前被指揮中心認定為院內確診，研判是患者在社區染疫，到醫院確診，待透過密切接觸者，如醫院員工或住院患者是否有其他確診者，才能進一步判斷是否為院內感染。

除了多家醫院傳出確診，疫情 也蔓延至各大交通運輸、金融業、公家單位、捷運 公司、媒體，中央央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，個案確診不會通知工作單位， 呼籲公司行號要建立相關通報機制。

指揮中心昨證實，華航交通車「華一線」司機確診，交通車的行駛路線會經過萬華區，總計23人被匡列，其中包含華航主管，目前狀況良好。指揮中心發言人莊人祥也證實，台北捷運公司有三位內勤行政幕僚人員確診。