新聞評論／陳時中再袖手旁觀 台不升四級警戒才怪

和平醫院20日再增五例確診，院區門口聚集媒體採訪，防護重裝備。(記者林澔一／攝影)

當本土疫情 日增200多例成為「新常態」，有人麻痺了嗎？全台防疫 同步升為三級，已有台大醫院等十多家醫療院所傳出疫情，影響民眾正常就醫，並有50幾名各級學生染疫，病毒持續擴散。在這樣的嚴峻時刻，中央政府的防疫工作卻似乎落在地方之後，未見積極挹注縣市的資源困窘，也沒有積極協助調度解決問題。這種表現，反映了執政黨的自私與遲滯，也是防疫易生破口的大忌。

這波本土疫情大爆發，人們發現，蔡政府先前的自誇自滿都是表面文章，許多準備工作其實並未到位。例如，指揮中心去年宣稱備妥近千間負壓病房，現在卻只有600多間，迅即不敷使用。再如，學校改採線上教學，但因連線設備問題頻頻當機，學生根本無法登入。再如，不少確診者因病房準備不足被迫在家自我隔離，甚至有人因此死亡；外界建議設置類似大陸方艙醫院的機構收容輕症患者，陳時中 當即否決，卻未提出解決之計。

更可議的是，幾個地方政府在熱區設置篩檢站，及時有效地驗出了不少確診者，是明智的做法。誰料陳時中卻還公開表示「快篩會有偽陰」；這豈不是風涼話？試想，本土疫情已經深入社區，許多無頭案例已追查不出感染源；於今之計，只能透過更多篩檢才能揪出潛伏的病毒。在這種情況下，陳時中仍堅持他「惜篩如金」的荒謬原則；依此「不篩就不會有確診」的邏輯，豈非掩耳盜鈴？

台灣一年多來處於不斷「＋0」的順境，突然翻轉成每天200例確診的大疫潮，陳時中似乎也頗能自我調適，淡然處之，難道是多數確診者集中在「雙北」兩市，皆非綠營執政縣市？陳時中將快篩、患者收治、足跡公布等各式難題都丟給兩市首長處理，卻未積極參與協調和調度。作為中央指揮官，陳時中的做法，難免讓外界解讀為治理分藍綠，偏頗而狹隘。如果這樣的心態不改，台灣作為一個共同體的防疫網，就會一直有補不完的漏洞。

從近日的防疫部署看，陳時中的指揮除了偏頗，還有決策步調上的遲緩。宣布高中職以下學生停課，是雙北兩市首長柯文哲和侯友宜自行會商決定的，原因就在中央不願承擔責任。其後，教育部宣布全台各級學校停課，正是跟進雙北的做法。除了雙北，台中、彰化、台南、宜蘭都仿效設置了篩檢站，方便有疑慮或有症狀的民眾前往檢測，在在顯示地方政府防疫比中央積極。

最近雙北市均出現收治確診者的病房不足，陳時中在記者會上被問到此一問題，竟回說地方若有需求，可以向中央反映或提出申請。這是多麼消極的官話，全台都在積極抗疫，大家都看到了病房和資源不足的問題，為什麼指揮官視而不見，卻只出一張嘴在那裡說風涼話？諾富特混住的公文旅行了兩個多月，結果跑輸給病毒；現在陳時中不全力解決地方的防疫需求，還要首長提出申請。這樣的指揮官，要如何統率全台對抗病毒？

台灣如果再八天新增百例確診，就必須提升到第四級防疫警戒，屆時，許多生產、經濟和民生活動勢必將大受衝擊。陳時中對此老神在在，說他相信不會升到第四級，因為進入第四級還有另一條件，是「半數確診者查不出傳播鏈」。原來，他的信心是來自他可以操控的疫情「定義」，而不是來自政府防疫的效率和能力。

陳時中必須拿出指揮官的高度和同理心，不能再對地方疫情袖手旁觀。否則防疫模範生真的會變成防疫「魔犯生」。