陳時中、柯文哲同調：疫苗若不夠 傾向每人打1劑

新北市成立「基層診所防疫隊」，20日一早超過400名基層醫護同仁，都到亞東醫院施打疫苗。(記者張哲郢／攝影)

由COVAX配發、41萬餘劑AZ疫苗 前天下午抵台，衛福部食藥署正進行封緘檢驗，預計七天即可放行。外界關切新到貨的疫苗如何分配，指揮中心指揮官陳時中 昨天表示，會保留一定的量能給醫護人員，若施打意願都很高，接種策略將朝向讓更多人都能打到第一劑。

陳時中表示，AZ疫苗打第一劑後就有一定保護效果，因此涵蓋面愈廣愈好。專家建議疫苗兩劑間隔時間8至12周，建議大家盡量等到12周再去接種，時間拉長，疫苗效果相對較好。但陳時中也說，還是會視未來疫苗到貨進程，進行規畫。

台北市長柯文哲則說，未來疫苗怎麼施打，看中央怎麼分配；疫苗不夠時，他不贊成打第二支，每人打第一支優先，他已要求北市聯合醫院所有醫護人員全部要施打疫苗。

桃園、高雄、屏東、新竹市、高雄等民進黨執政縣市首長都說：「尊重中央政府分配方式」，唯有基隆市長林右昌說，現在提升為第三級，疫苗分配方式，看起來是有檢討的必要；台南市長黃偉哲認為，現在民眾對疫苗轉為熱烈、渴求，會努力爭取。

近期內是否還有疫苗運到台灣 ？衛福部次長薛瑞元昨表示，5月比較沒有把握，6月的可能性增加。他表示，台灣積極聯絡COVAX與個別廠商疫苗輸台。衛福部疾管署長周志浩表示，台灣幾乎每周都在跟國外視訊，討論疫苗能不能更早或更多供應。

昨天新增八例疑似疫苗接種後嚴重不良事件，其中一名60幾歲男性接種後41天昏厥，送醫診斷為腦幹出血，目前仍在加護病房。莊人祥表示，個案本身有高血壓病史，推測主要還是因潛在疾病引起。