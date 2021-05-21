我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣本土確診增312例 連續7天破百例

抖音、快手、百度違法蒐集個資 中國網信辦下令整改

陳時中、柯文哲同調：疫苗若不夠 傾向每人打1劑

台灣新聞組╱台北21日電
新北市成立「基層診所防疫隊」，20日一早超過400名基層醫護同仁，都到亞東醫院施打疫苗。(記者張哲郢／攝影)
新北市成立「基層診所防疫隊」，20日一早超過400名基層醫護同仁，都到亞東醫院施打疫苗。(記者張哲郢／攝影)

由COVAX配發、41萬餘劑AZ疫苗前天下午抵台，衛福部食藥署正進行封緘檢驗，預計七天即可放行。外界關切新到貨的疫苗如何分配，指揮中心指揮官陳時中昨天表示，會保留一定的量能給醫護人員，若施打意願都很高，接種策略將朝向讓更多人都能打到第一劑。

陳時中表示，AZ疫苗打第一劑後就有一定保護效果，因此涵蓋面愈廣愈好。專家建議疫苗兩劑間隔時間8至12周，建議大家盡量等到12周再去接種，時間拉長，疫苗效果相對較好。但陳時中也說，還是會視未來疫苗到貨進程，進行規畫。

台北市長柯文哲則說，未來疫苗怎麼施打，看中央怎麼分配；疫苗不夠時，他不贊成打第二支，每人打第一支優先，他已要求北市聯合醫院所有醫護人員全部要施打疫苗。

桃園、高雄、屏東、新竹市、高雄等民進黨執政縣市首長都說：「尊重中央政府分配方式」，唯有基隆市長林右昌說，現在提升為第三級，疫苗分配方式，看起來是有檢討的必要；台南市長黃偉哲認為，現在民眾對疫苗轉為熱烈、渴求，會努力爭取。

近期內是否還有疫苗運到台灣？衛福部次長薛瑞元昨表示，5月比較沒有把握，6月的可能性增加。他表示，台灣積極聯絡COVAX與個別廠商疫苗輸台。衛福部疾管署長周志浩表示，台灣幾乎每周都在跟國外視訊，討論疫苗能不能更早或更多供應。

昨天新增八例疑似疫苗接種後嚴重不良事件，其中一名60幾歲男性接種後41天昏厥，送醫診斷為腦幹出血，目前仍在加護病房。莊人祥表示，個案本身有高血壓病史，推測主要還是因潛在疾病引起。

疫苗 台灣 陳時中

上一則

退休檢察官「私奔」4個月病故 退休金被領光妻兒要不回

下一則

綠學者指陸打氣候戰致台缺水 氣象專家打臉：小學都有教

延伸閱讀

美衛生部長與陳時中視訊 表態「支持台灣取得疫苗」

美衛生部長與陳時中視訊 表態「支持台灣取得疫苗」
陳時中：傾向更多人打到第一劑疫苗 增加保護力

陳時中：傾向更多人打到第一劑疫苗 增加保護力
柯文哲轟：美沒賣一支疫苗給台灣

柯文哲轟：美沒賣一支疫苗給台灣
新冠本土病例連5天破百 全台三級警戒 熱點廣設篩檢站

新冠本土病例連5天破百 全台三級警戒 熱點廣設篩檢站

熱門新聞

宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得新冠疫苗，可能在中國設立商務辦事處。圖為葉南德茲2016年訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎。(本報資料照片)

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

2021-05-20 02:27
確診者足跡續增，許多地方都在消毒。本報資料照片

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

2021-05-14 23:14
台灣新冠肺炎本土病例14日大增180例，雙北警戒等級升至第三級，為期兩周。 路透

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

2021-05-15 15:31
搶貨排長龍 本土案例暴增，許多民眾搶購酒精、口罩、衛生紙、泡麵、罐頭等物資。記者潘俊宏／攝影

台灣新增180例中最小4歲 萬華快篩站 每10人就1確診

2021-05-15 17:10
圖／聯合報系資料照片

19日起台灣暫緩外籍人士入境、停止旅客轉機

2021-05-17 09:56
蔡英文總統與行政院長蘇貞昌18日前往指揮中心，與台灣的疫苗廠商視訊了解目前進度，希望7月底台灣產的疫苗能供民眾使用。圖／總統府提供

台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨

2021-05-18 15:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室
天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到
中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世
財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億
醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬

醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬