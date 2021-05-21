再增286例 台本土確診6天飆破1500 專家估：下周三達洪峰

新冠肺炎疫情升溫，全台進入第三級警戒，不少民眾20日一早至醫院篩檢站排隊等候篩檢。(記者潘俊宏／攝影)

中央流行疫情 指揮中心公布昨天台灣 新增295名病例，其中286例本土，9例境外移入，連續六天新增本土病例逾1500例，且每天病例數破百；昨天也新增1例死亡病例，為萬華工作的70多歲獨居女性，雖被匡列為接觸者卻失聯，17日被發現時已無生命跡象，台灣至今累計死亡個案15例。

台灣本土疫情升溫，連續六天超過百例確診。中華民國防疫 學會理事長王任賢在國家政策研究基金會指出，新冠病毒在社區傳播推估已有一個月，目前篩檢確診數字無法顯現真實狀況，預計疫情在下周三、四達到洪峰，約莫在六周後可得知圍堵政策是否成功。對此指揮中心回應，現階段專心抗疫，一步步把防疫做好。

昨天的本土個案286例中，萬華活動史相關84例、茶藝館相關60例、獅子會社團相關7例、某水果商相關4例、遊藝場相關2例；關聯不明63例，其他已知感染源38例，疫調中28例。

新增死亡個案為案2683，有心血管疾病，5月15日出現虛弱無力及倦怠，但拒絕就醫；16日被匡列接觸者，因持續失聯，衛生單位請警政單位協尋。17日家屬前往探視時，發現個案已無生命跡象，經採檢於昨天確診。

醫療量能拉警報，指揮中心緊急將集中檢疫所升級「加強版集中檢疫所」，專門收治輕症以及無症狀者，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，已有500多位無症狀及輕症患者入住加強版集中檢疫所。

累計案例中有七例因偽陽性移除空號，莊人祥表示，目前檢體非常多，處理方式是「一採陽」就列為案號，昨天被排除的案例都是Ct值逾30以上，後續連續二採陰性。至今有八例移除空號，先前案530因檢體錯置被移除。

由COVAX配發的AZ疫苗41萬劑已抵台。陳時中表示，若大家施打意願都高，將朝向愈多人施打第一劑愈好來規畫，目前總接種數26萬4589劑，醫護人員已接種11萬劑，占四分之一。