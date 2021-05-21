比SARS更嚴峻！ 全台大缺血20年最慘 5天短少1.5萬袋血

疫情警戒標準提升至三級，民眾在家防疫，血液庫存量也直線下滑。(記者張裕珍／攝影)

疫情 警戒標準提升至三級，全民自發性的減少外出，避免群聚的感染風險，連帶全國捐血人數急遽下降，血液庫存近五日短少1.5萬袋。血液基金會指出，堪稱是20年來最慘，甚至比SARS疫情發生時更嚴峻。

據血液基金會今日公布的數據顯示，從5月17日的庫存6.7天，滑落至21日的4.4天，五天內短少了1萬5354袋。但每日用血需求約6500袋，缺血情形非常嚴重。

課長劉俊宏指出，目前全台缺血情形是20年最為嚴重的一次，今年疫情又比去年來得又快又急，目前疫情熱區如萬華的捐血站也都暫停營業，捐血車如峨嵋號、土城號也都停止捐血作業，加上民眾在家防疫 ，使捐血量告急。

「疫情發生後捐血量變少，但醫院用血量還在增加，目前病人缺血都需要等待。」以台北來說，醫療量能滿載，缺血問題首當其衝，除了B型血量偏低，其他A、O、AB型皆十分吃緊，低於7日用血量。

目前全台疫情警戒升至三級，全國血液庫存量普遍慘淡，甚至比SARS疫情發生時更慘。劉俊宏指出，這次疫情時程非常長，全國血液僅剩4.4天用量，各縣市包含高雄剩3.8天、台南5.3天、台中4.5天、新竹4.9天、台北3.9天。

血液基金會也呼籲，在目前疫情嚴峻的狀態下，已加強各捐血點防疫措施，除原本就有的TOCC健保卡雲端 查詢、加強消毒，內外均提供乾洗手、舖設消毒毯、所有設備均在每次使用後以酒精消毒。

同時加強問診，以維護捐血場域內的安全外，分離術捐血採預約制以調控室內人數，並已全面實施實聯制（1922實聯制），舉凡參與捐血活動的志工、單位、捐血人親友等，只要進入捐血場域，均應先登錄實聯。

現場也由各捐血活動現場工作人員管控進入人數，若本身為隔離者、自主健康管理者請勿前往捐血。若有餘力之民眾也能做好自身防護，挽袖捐血。