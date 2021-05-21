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台灣本土確診增312例 連續7天破百例

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台灣本土確診增312例 連續7天破百例

台灣新聞組／台北21日電
陳時中。(本報資料照片)
陳時中。(本報資料照片)

台灣本土案例連7天破百例， 有專家提出疫情將在5月25日、26日達到高峰。指揮中心記者會今宣布新增312例本土案例，境外移入3例。

其中女性有142例、男性170例。發病介於5月8日到5月14日。年齡未滿5歲到90歲，其中新北市最多144例、台北市127例。

新北市144例以板橋37例最多.其次台北市127例(以萬華區60例為最多).桃園市13例、隆市9例、臺中及彰化縣各5例、高雄市4例、宜蘭縣2例、屏東縣、南投縣、雲林各1例

自去年起累計3139例診分別為106例境外移入、1,80例本土、36例敦睦艦隊、例航空器感染、1例不明及14例查中。

全台疫情警戒升至三級，只要民眾外出就必須戴口罩。全台確診病例現已擴散至十縣市，其中台北市萬華區的案例高居不下。

台大醫院兒童感染科主治醫師呂俊毅指出，「以往國外疫情失控，每日增病例數是以指數型上升，目前確診數穩定，並無暴增情形。」他認為，這次病毒傳染力強，且有無症狀確診者，就算確診數看似趨緩，只要有新增案例，都要有所警覺！」建議民眾盡量待在家中，不要到處趴趴走增加染疫風險，並且鼓勵施打疫苗

目前第二批AZ疫苗已於19日抵台，總計41萬劑疫苗將有部分保留給醫護人員施打，其他施打序位仍照舊，目前疫苗接種率截至19日，已累計接種 26萬4589 人次，其中公費 22萬3623 人次，自費4萬0966 人次。

疫苗 疫情 陳時中

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