原民為母狩獵被判刑 蔡英文特赦免刑不免罪

布農族人王光祿為母親獵捕保育類動物台灣長鬃山羊、山羌遭判刑定讞，他曾說希望「不要再有下一個王光祿」。（本報資料照片）

原住民王光祿為母親獵捕保育類動物台灣 長鬃山羊、山羌遭判刑定讞，大法官 解釋後也無法獲救濟。昨天是五二○，蔡英文 總統首度行使總統赦免權，特赦王光祿，但只「免刑不免罪」，等於認定他有罪，但不用入監服刑；法務部昨已發出赦免證明，由台東地檢署專人送達王光祿。

2013年，王光祿因年邁罹病的母親想吃傳統野味，他上山打獵被控持土造長槍捕獵野生保育類動物，由於他是再犯，被判刑三年六月定讞。該案引發原住民打獵文化爭議，前檢察總長顏大和提起非常上訴，最高法院曾開庭審理，後以有違憲之虞聲請釋憲；大法官雖宣告有關獵槍部分法令違憲，但無法讓王光祿獲得救濟，直到蔡總統昨天特赦。

王光祿昨聽聞特赦後不斷反問「真的嗎？」他說，非常高興，這結果等很久了；但因母親現在記憶衰退，告訴她這件事也沒意義，他不會刻意告訴媽媽。

王光祿釋憲代理人、律師謝孟羽說，特赦是特例，也僅能尋求個案正義；特赦只是一個開始，希望藉由總統針對個案宣示開始，能讓立法與行政制定真正理解且符合原住民族文化與需求的狩獵制度。

原住民族青年陣線總召Savungaz Valincinan說，特赦了一個王光祿，但錯誤的法律不修改，國家的壓迫還是存在，還是會有更多的「王光祿們」繼續被抓，立法院應該正視和即刻處理修法。

總統府表示，王光祿因狩獵野生動物而觸法，但蔡總統考量狩獵是為供罹病的家人食用，狩獵自用也經大法官認為屬於原住民傳統文化範疇，情可憫恕，因此特赦王光祿，彰顯政府尊重原住民族生活文化，促進族群主流化發展的用心。