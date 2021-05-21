金管會宣布暫停開股東會

金管會緊急宣布，下周一至6月30日，股票公開發行公司一律停止召開股東會。圖為京城銀股東會日前在總行召開，現場實際到場的股東人數相當少，間隔也大於1.5公尺。(記者夏淑賢/攝影)

疫情 升溫，為防群聚擴散，台灣股東會 破天荒全面延期。金管會昨天緊急宣布，下周一至6月30日，股票公開發行公司一律停止召開股東會，原定6月底為股東會最後召開期限，則延至8月底，衝擊台積電在內的1931家上市櫃及興櫃公司。

不過，今天仍有七家上市櫃、興櫃公司召開股東會，包括中化、慧洋─ＫＹ、安克、科懋、瑞穎、信義等。證期局副局長蔡麗玲說，這七家公司股東參與人數不多，仍正常召開，但必須遵守防疫措施。

台灣股東人數最多、擁有高達101萬股東的台積電，昨天率先表態取消原訂股東會，聯電、日月光及文曄等公司也立刻表示，等董事會通過後，將再行公告新股東會召開日期及地點。若疫情持續擴大，股東會會不會再延期？蔡麗玲表示，國產疫苗快要出來了，金管會對疫情控制有信心，但若有萬一，也會滾動式檢討。

股東會召集須以60天前為最後過戶日，以便結算股東名冊，蔡麗玲表示，這次只有實體開會的時間與場地改變而已，這些受影響公司早在4月底停止過戶，延期不需重新過戶，但仍要在開會日15日前，依原定股東會停止過戶的股東名冊，寄發通知各股東，於公開資訊觀測站公告。

一旦股東會延後，部分公司股利發放恐順延，市場人士認為，發放現金股息屬董事會職權，大多數公司都傾向配發現金股息，對行情影響小。

另外，立法院昨二度朝野協商討論是否停會，最後確定明起停會，但5月31日本會期最後一天加開院會，三讀肺炎防治紓困特別條例追加預算案修法草案，屆時朝野對該案不得提出復議。

配合後續議程，今天院會也會將肺炎防治紓困特別條例追加預算案修法草案逕付二讀，並由立法院長游錫堃於三讀前擇期召集朝野協商。