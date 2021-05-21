我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣本土確診增312例 連續7天破百例

抖音、快手、百度違法蒐集個資 中國網信辦下令整改

金管會宣布暫停開股東會

記者戴瑞瑤、簡永祥／台北21日電
金管會緊急宣布，下周一至6月30日，股票公開發行公司一律停止召開股東會。圖為京城銀股東會日前在總行召開，現場實際到場的股東人數相當少，間隔也大於1.5公尺。(記者夏淑賢/攝影)
金管會緊急宣布，下周一至6月30日，股票公開發行公司一律停止召開股東會。圖為京城銀股東會日前在總行召開，現場實際到場的股東人數相當少，間隔也大於1.5公尺。(記者夏淑賢/攝影)

疫情升溫，為防群聚擴散，台灣股東會破天荒全面延期。金管會昨天緊急宣布，下周一至6月30日，股票公開發行公司一律停止召開股東會，原定6月底為股東會最後召開期限，則延至8月底，衝擊台積電在內的1931家上市櫃及興櫃公司。

不過，今天仍有七家上市櫃、興櫃公司召開股東會，包括中化、慧洋─ＫＹ、安克、科懋、瑞穎、信義等。證期局副局長蔡麗玲說，這七家公司股東參與人數不多，仍正常召開，但必須遵守防疫措施。

台灣股東人數最多、擁有高達101萬股東的台積電，昨天率先表態取消原訂股東會，聯電、日月光及文曄等公司也立刻表示，等董事會通過後，將再行公告新股東會召開日期及地點。若疫情持續擴大，股東會會不會再延期？蔡麗玲表示，國產疫苗快要出來了，金管會對疫情控制有信心，但若有萬一，也會滾動式檢討。

股東會召集須以60天前為最後過戶日，以便結算股東名冊，蔡麗玲表示，這次只有實體開會的時間與場地改變而已，這些受影響公司早在4月底停止過戶，延期不需重新過戶，但仍要在開會日15日前，依原定股東會停止過戶的股東名冊，寄發通知各股東，於公開資訊觀測站公告。

一旦股東會延後，部分公司股利發放恐順延，市場人士認為，發放現金股息屬董事會職權，大多數公司都傾向配發現金股息，對行情影響小。

另外，立法院昨二度朝野協商討論是否停會，最後確定明起停會，但5月31日本會期最後一天加開院會，三讀肺炎防治紓困特別條例追加預算案修法草案，屆時朝野對該案不得提出復議。

配合後續議程，今天院會也會將肺炎防治紓困特別條例追加預算案修法草案逕付二讀，並由立法院長游錫堃於三讀前擇期召集朝野協商。

股東會 疫情 台灣

上一則

原民為母狩獵被判刑 蔡英文特赦免刑不免罪

下一則

11醫療院所淪陷 交通、金融業紛傳確診

延伸閱讀

台疫情連六天皆破百例 學者估下周達洪峰

台疫情連六天皆破百例 學者估下周達洪峰
總統就職5週年 民進黨提政績籲團結防疫守台灣

總統就職5週年 民進黨提政績籲團結防疫守台灣
德州禁地方機關強迫戴口罩 佛奇：美國人誤讀新指引

德州禁地方機關強迫戴口罩 佛奇：美國人誤讀新指引
失智長輩不戴口罩怎麼辦？台灣失智症協會：用7招破解

失智長輩不戴口罩怎麼辦？台灣失智症協會：用7招破解

熱門新聞

宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得新冠疫苗，可能在中國設立商務辦事處。圖為葉南德茲2016年訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎。(本報資料照片)

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

2021-05-20 02:27
確診者足跡續增，許多地方都在消毒。本報資料照片

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

2021-05-14 23:14
台灣新冠肺炎本土病例14日大增180例，雙北警戒等級升至第三級，為期兩周。 路透

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

2021-05-15 15:31
搶貨排長龍 本土案例暴增，許多民眾搶購酒精、口罩、衛生紙、泡麵、罐頭等物資。記者潘俊宏／攝影

台灣新增180例中最小4歲 萬華快篩站 每10人就1確診

2021-05-15 17:10
圖／聯合報系資料照片

19日起台灣暫緩外籍人士入境、停止旅客轉機

2021-05-17 09:56
蔡英文總統與行政院長蘇貞昌18日前往指揮中心，與台灣的疫苗廠商視訊了解目前進度，希望7月底台灣產的疫苗能供民眾使用。圖／總統府提供

台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨

2021-05-18 15:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室
天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到
中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世
財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億
醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬

醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬