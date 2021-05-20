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全美確診3302萬 47.9%民眾已打1針

台新增286例本土、境外9例 連6天本土病例破百

新冠本土病例連5天破百 全台三級警戒 熱點廣設篩檢站

台灣新聞組／台北20日電
全台進入第三級警戒，各縣市防疫採高標，高雄市政府嚴格門禁管控，民眾只能在市府中庭洽公，禁止上樓，減少人流。（記者劉學聖／攝影）
全台進入第三級警戒，各縣市防疫採高標，高雄市政府嚴格門禁管控，民眾只能在市府中庭洽公，禁止上樓，減少人流。（記者劉學聖／攝影）

新冠疫情延燒，連續五天本土病例數破百，昨天新增267名案例，此波疫情導致全台逾半縣市出現確診者。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，即起全台疫情警戒提升至第三級至5月28日，今起每天舉行全國防疫會議，整合防疫資源。

雙北5月15日才升為第三級，不到五天，各縣市都升至第三級，是否意味疫情失控、很快將升到第四級？陳時中強調，目前尚無必要，「不希望再升級，相信不會到那地步」。

陳時中說明，升級到第四級須符合14天內平均每日確診百例以上，且半數找不到傳播鏈；目前確診者關聯性可追溯，疫情控制的可能性高，不需要實施過度強硬的方式。

如何找出潛在確診者成為防疫關鍵，陳時中表示，在分析確診患者的足跡後，應用資訊系統整合規畫熱點區域，將在今天全國防疫會議上，和各地方政府討論，在短時間內於染疫熱點廣設篩檢站。今起也將舉行全國防疫會議，整合資源、檢視進度、駁斥假訊息，會後9時30分舉行記者會，公布會議重大訊息。

全國三級警戒 廣設快篩站 製表／醫藥組
全國三級警戒 廣設快篩站 製表／醫藥組

台北市、新北市等兩大重災區積極擴增篩檢站，桃園市、彰化縣也宣布設置快篩站，設置地點均在高風險區域。

許多企業計畫自購快篩，對此，陳時中則持反對意見，他說，企業想用快篩「不外乎希望尋求心安」，然而若無適當指引，快篩結果恐有誤導之嫌，需要審慎使用，近日內指揮中心將訂定相關指引，與專家討論使用時機和限制。

重症增七人 台南首見個案

昨天新增275名病例，其中八例境外移入，267名本土病例中，從未滿五歲至80多歲，發病日及採檢日從4月30日至5月18日，新北市129例，以中和區26例最多，台北市70例，以萬華區31例最多。

其他縣市包括彰化縣28例，桃園市16例，高雄市八例，台中市五例，基隆市四例，宜蘭縣三例，台南市及新竹市各兩例，新出現病例的縣市是台南市。其中有萬華區活動史87例，茶藝館相關73例，水果盤商相關28例，新北獅子會相關群聚兩例，進香團一例，不明感染源49例，疫調中27例。

目前有1386名確診者隔離，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，有26人在加護病房使用呼吸器，比前天增加七人，近期不少患者症狀嚴重，與近日新增確診者有許多高齡長者有關。

全國防疫旅館有1萬7798間房，已入住1萬0501間，使用率達59%；集中檢疫所有4500間房，現已用了2500間，將持續盤整增加2000間。

疫情 防疫 陳時中

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