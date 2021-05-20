本土疫情連爆 台大、北榮等8醫院淪陷 3家爆院內感染

台大醫院有十名非醫護員工確診，全院員工大規模篩檢。圖為台大醫院員工正走入醫院上班。（記者胡經周／攝影）

本土疫情 多點爆發，指揮中心統計，全台已有至少八家醫院出現確診個案，其中亞東醫院、高雄仁惠醫院、北市某血液透析中心為院內感染，情況較嚴重，亞東醫院已累積14例確診；此外，台大醫院、台北榮總、北市聯醫松德院區為非醫護人員確診，北醫附醫、三總松山分院則有醫護人員染疫。

台大醫院昨證實，院內工程部同仁確診，初步匡列36採檢，十人感染，院方已追溯其院區足跡，進行環境採檢及消毒；即刻停止常規手術、新病人入院，門診同步降載。發言人王亭貴表示，全院共有8000名員工，預計篩檢6000多人，希望48小時內完成所有採驗。

亞東醫院爆發院內感染延燒至今，昨再增兩人採檢呈陽性，指標個案已在院內傳染給七名病患、二名病患家屬、二名看護以及二名護理人員等13人，累積14例確診。

新北市長侯友宜表示，會全力提供醫護人員配備在第一線打仗。新北市衛生局長陳潤秋表示，亞東醫院一開始就照CDC的SOP擴大採檢，疫情在掌控範圍內，並提醒所有醫院提高警覺。

院內感染包括亞東醫院、高雄仁惠醫院、北市某血液透析中心等三家醫療院所，醫療應變組副組長羅一鈞指出，台北市某血液透析中心為昨天新增群聚案，指標個案為洗腎患者，本月12日身體不適，13日發燒就醫採檢陽性，另由診所購快篩檢驗再揪出三名陽性。現已匡列11名工作人員、67名病患，皆居家隔離進行採檢。

北市聯合醫院松德院區昨傳出一名員工及看護確診，院長楊添圍指出，院內一名住萬華區的藥劑科員工16日確診，派遣看護工則因上班測量體溫時有發燒情況，採檢後確診，醫院均已匡列接觸者。

台北市長柯文哲 表示，院內感染一定會發生，能否控制才是重點。

台北榮總院方昨天也證實，一名清潔工友確診陽性，並非在院內感染，匡列六名接觸者檢驗均為陰性。北醫附醫院方昨晚證實四名護理人員確診，但排除為院內感染。

三總松山分院也有一醫師確診，因先前門診護理師（案1352）赴進香團染疫，該醫師被匡列為接觸者，隔離期間體溫偏高，二採確診。

疫情嚴峻致醫療能量緊繃，柯文哲昨表示，要對退休的醫護人員發出徵召令，主要負責監看防疫 旅館病患，讓防疫能量多一點。至於準醫師的實習是否應暫停？指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，在安全前提下，希望準醫師知道，當病人有需要時不能退縮逃避。