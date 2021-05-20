新聞眼／防疫狠超車 柯翻生邁跟進

疫情全面爆發，中央決策被質疑步調緩慢，指揮中心指揮官陳時中光環大幅褪色。(記者楊雅棠／攝影)

過去這一年多來，每到下午2時，許多人必定守著疫情 指揮中心直播記者會，但這收聽習慣上周悄悄被翻轉了。更多人更關注早上雙北首長舉行的記者會，這觀看習慣的流轉，背後代表了政治人物聲量的消長，更牽動了中央與地方的角力。

從去年到上月初，台灣防疫 成績還在前段班，疫情指揮官陳時中人氣始終處在高檔，難攖其鋒。不過，隨著上周本土病例大爆發，雙北成了重災區，雙北首長柯文哲 與侯友宜組成雙城聯盟，柯文哲搶先在疫情熱點萬華區設置快篩站，在中央還不願宣布進入三級警戒時，就先喊出「類三級」防疫；當中央還停留在「高三、國三停課」階段，本周一柯侯兩人更逕自宣布雙北高中以下停課。前一天還在提醒雙北要留意學生受教權的陳時中，周二就由教育部長潘文忠宣布全台各級學校停課。不論是防疫等級、快篩政策到停課，中央都被柯文哲多次「超車」。

聲勢低迷多時的柯文哲，也因為這次防疫，充分展現醫師專業，被認為表現穩健，一席霸氣的「Ａ的Ｎ次方」及認為現階段已無法有效疫調不公布足跡，更被網友大加讚揚。直播記者會觀看人氣直直竄，還引來網紅模仿，大有鹹魚翻生之勢。

疫情也牽動地方首長聲望。雙北藍白首長把中央狠甩在後，當本周一宣布雙北高中以下停班，桃園市長鄭文燦及基隆市長林右昌卻不敢「逆時中」，堅守高三國三停課的規定，而被市民罵翻。

反倒是高雄市長陳其邁，在雙北升為三級防疫之後，率先宣布高雄進入準三級防疫，更祭出「雙北禁令」，前天再度向教育部請命全面停課，下午教長潘文忠就宣布全台停課，也讓陳其邁成為現階段綠營市長抗疫「領頭羊」，頗有跟柯侯一別苗頭之勢。

疫情全面爆發，中央決策被質疑步調緩慢，陳時中光環大幅褪色。他19日宣布全台提升至三級防疫，並表示全國標準一致、一體執行，還將原本下放地方的足跡公布，收回改由中央整合、公布熱點區域，大有將防疫權重新收攏回中央的意味。

一場抗疫戰，打的是病毒，但也打出了濃濃的政治味。