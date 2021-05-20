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新聞評論／疫苗問題火急 蔡政府勿再政治操作

聯合報社論
台灣目前疫苗施打率居全球末段，許多國家已在進行疫後解封，台灣卻仍在苦等疫苗。圖為阿斯特捷利康生產的疫苗。(路透)
台灣目前疫苗施打率居全球末段，許多國家已在進行疫後解封，台灣卻仍在苦等疫苗。圖為阿斯特捷利康生產的疫苗。(路透)

台灣本土疫情大爆發，疫苗施打已成抗疫下半場的重中之重。台灣目前疫苗施打率居全球末段，許多國家已在進行疫後解封，台灣卻仍在苦等疫苗。19日雖有41萬劑AZ疫苗運抵，但加上先前到手的30萬劑，也僅夠30餘萬人打完兩劑；此一困局若無法盡快打開，後果不堪設想。

年初以來，政府宣稱「已取得」的口袋疫苗，包括1000萬劑的AZ、505萬劑的莫德納，COVAX分配的476萬劑，和1000萬劑的國產疫苗。看似洋洋灑灑，但目前抵台的約僅2％，其他時程均仍難測。國人寄予厚望的莫德納疫苗，政府原稱5月可運抵第一批，但即將跳票；駐美代表蕭美琴說爭取「6月如期抵達」，其實已經遲了。國產疫苗部分，蔡總統宣示7月底可望開始施打，但國產疫苗僅做了「二期臨床」，難獲國際認證。就算7月底順利施打，不僅效力存疑，對防疫或對解封都效益難料，未必有助台灣解封國境。

最近衛福部長陳時中一度在立法院說出，「只要合乎法規，地方政府可自行採購疫苗」，為解決疫苗問題另開了一扇巧門。未料，不久他又改口，說為了避免混亂，「疫苗仍由中央統一採購」。如此，又把大權抓回手上，重回原點。

授權地方政府自行採買疫苗，其實不失為解決疫苗荒的一個解方。原因是，中央主導的疫苗採購政策，去年迄今一直是政治凌駕專業。從「國產為主、外購為輔」，到「排除大陸疫苗」，再到堅持不透過大陸代理商購買輝瑞疫苗，使得交易先是破局、後來又被「已讀不回」；在在顯示政府有太多政治考量，弄到自己失去迂迴空間。若要中央政府自承錯誤，無異緣木求魚；但如果是由地方政府出面另覓管道，能降低政治敏感性，成功率還可能較高。

但平心而論，即便中央放行，疫苗採購交給地方，仍有許多問題要面對。首先，是採購金額龐大，不是各縣市均能負擔。其次，是招標程序如何能符合法規，縣市聯合還是各自採購，以及如何運送，都有許多問題要克服。最後，疫苗的接種及分配程序，仍須依中央規劃為準。既然陳時中已公開再將疫苗採購權限收回，就應負責到底，窮盡一切手段，讓台灣能盡速取得足夠且受到信賴的疫苗。

全球疫苗及預防注射聯盟（GAVI）近日宣布，最晚6月底前，將有分配的AZ疫苗抵台。另外，台灣向美採購的莫德納疫苗，也有部分預計在6月抵台。但徵諸先前的經驗，分兩批送抵的AZ疫苗不但數量稀少，且多已屆保存期限；這在疫情嚴峻中，加深了接種分配的困難。對此，政府應繼續在數量、效期上大力爭取。若爭取不到，仍是「即期且量少」的疫苗，則應及早制定施打計畫將危險族群納入，以免重演目前「有第一劑沒有第二劑」的荒謬景象。

此外，先前因衛福部操作「向原廠購買」而向隅的輝瑞疫苗，並非台灣買不到，而是因政治及利益算計交雜，導致交易破局。這類「利己不利民」的不智操作，也須摒棄。眼看疫情加劇，衛福部應該重起爐灶，窮盡手段快速取得有效疫苗。若此時再以政治理由推託，便是置國民安危於不顧。

如果外購疫苗都能逐步到位，基於安全和解封需求，只完成二期臨床實驗的本土疫苗應當作備援。亦即，須比照國際疫苗標準，設法完成三期臨床實驗，再讓國人施打，不要把國人當白老鼠。盡快取得有效而又足夠的疫苗，已刻不容緩，蔡政府萬勿再用任何藉口推託。

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