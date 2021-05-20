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「疫情比水情還緊張」竹科業者：目前生產不受影響

台灣新聞組／台北20日電
旱象不解，水情吃緊，台積電等大廠備戰，增加水車補足用水缺口。 (記者陳正興／攝影)
旱象不解，水情吃緊，台積電等大廠備戰，增加水車補足用水缺口。 (記者陳正興／攝影)

水情吃緊嚴峻，新竹科學園區將提高節水率至17%，半導體晶圓廠用水量大，台積電等業者明天起將提高水車載水車次或外購水車，以補足用水缺口，近期預料生產將不受影響；業者私下表示，「疫情比水情還緊張」，無形的疫情難以預防，有形的水情還可提早因應。

國外投資機構也密切關注台灣缺水及疫情問題，因台灣是目前全球最大半導體生產基地之一，若水情持續吃緊，業界擔憂晶片短缺恐進一步惡化。

台積電表示，明天起將提前啟動增加水車載水車次，且強調會嚴格控管進廠人員防疫，維繫生產不受任何影響。聯電也將拉高水車載水車次，並表示目前簽約的水車和載水點數量相當大，對生產不會有任何影響。半導體業者表示，疫情比水情緊張，供水都已做好水車載水等備援措施，但若防疫失守，就得全廠大清消。

根據中央災害應變中心最新供水調查，全國各水庫都因久旱不雨蓄水水位降達低點，供應新竹的寶二水庫低到3.7%，救援的石門水庫也降到11.7%。台積電、聯電皆表示，將配合政府要求提高到17%節水率，備足生產所需用水，後續載水量仍須密切關注政府的節水及供水措施。

此外，世界、旺宏和華邦電等晶圓大廠，也表示配合拉高節水措施，不足部分則外購水車載水備足，生產營運一切正常。

面板大廠群創表示，公司隨時掌握水情狀況超前部署，包括擴大投資水回收設備、提前汰換水回收耗材，以及水車載運用水的簽約與演練等，且與水車公司簽約，目前節水率符合限水目標，暫不需使用，廠區用水及營運不受影響。友達也指出，已因應各階段限水政策，實施缺水營運持續計畫，生產未受影響。

水情嚴峻，旱災中央災害應變中心昨天開會，水利署長賴建信說，目前梅雨降雨量充滿不確定性，會議決定，若5月31日前水庫集水區平均降雨量末達100毫米以上，6月1日起新竹地區將由橙燈調整為分區供水紅燈，新竹將實施「供五停二」，中部停水時段也恐延長。具備專管的新竹科學園區將不會加入分區限水，但總量管制節水應達17%。

應變中心昨也決定，明起桃園及新北市林口區由黃燈調整為減量供水橙燈；台南及高雄每月1000度以上的工業用水大戶，節水率由11%提升至13%。

苗栗、台中及北彰化雖維持紅燈，但停水時間將延長清晨夜間停水時段8小時，總計每次停水56小時。

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