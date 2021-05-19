台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖：中央疫情指揮中心提供）

疫情大爆發，台灣4天內累積959例本土案例，19日確診再增本土267例，境外移入8例。台大醫院10名工務室員工篩檢呈現陽性，爆發院內感染的亞東醫院，再新增3人確診。繼雙北進入三級警戒，指揮中心記者會今宣布全台進入三級警戒。

陳時中宣布，全台三級警戒比照雙北，民眾外出時須全程配戴口罩 ；停止室內5人以上，室外10人以上之聚會；除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，其餘營業及公共場所皆強制關閉；營業及公共場域落實戴口罩及維持社交距離；工作場所遵守企業持續營運指引之防疫 規定；餐飲場所若無法落實防疫規定，應採外帶方式。

另包括展覽場、戲影院、體育館、展演場（音樂廳、博物館等）、活動中心、室內泳池、遊樂園等；以及社區大學、K書中心、圖書館、科教館等教育場所等皆須關閉。

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台大醫院一名工務室員工發燒採檢確診陽性，同辦公室共36人採檢完畢，共10人確診，台大19日11點舉行視訊記者會表示，院方19日起停止所有常規手術、新病人入院及進行門診降載，也將進行全院普篩，醫院發言人表示，這名工務人員並無接觸史，也未執行醫療行為，辦公室在地下三樓，應未和病人接觸，從其足跡研判，應該是從外面感染，台大仍在進行疫調，資料並提供給CDC。

台大公衛流病及預醫所教授陳秀熙今上午照例舉行每周一次的科學防疫線上直播，陳秀熙根據目前萬華社區感染情境推估，由於該區群聚大多因沒有戴口罩的近距離接觸造成，目前基礎再生數高達（R0值）高達5.5，代表一人可傳染給5.5人，已很逼近封閉環境之鑽石公主號R0值5.7，顯示目前肆虐全球的英國 株傳染力驚人。

另外，陳秀熙提醒，由於英國株會導致檢測偽陰性提高，需要極嚴格落實非藥物公衛防疫措施（NPI）。研究模式推估，如果完全不做停課、關閉八大場所、戴口罩、勤洗手、公共場所酒精消毒等習慣，預估五月底將達到單日600例以上的高峰。若能落實六成，還是有連續52天單日超過百例，如果落實到九成以上，超過百例的日子或許就只有連續三天。