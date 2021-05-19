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台8天確診破千例 急診醫療瀕崩潰 成立「類方艙醫院」

台灣新聞組／台北19日電
指揮中心呼籲沒有症狀的人不要至醫院急診採檢，但18日亞東醫院急診篩檢站仍有許多人手持號碼牌，等著入內篩檢。（記者侯永全／攝影）
指揮中心呼籲沒有症狀的人不要至醫院急診採檢，但18日亞東醫院急診篩檢站仍有許多人手持號碼牌，等著入內篩檢。（記者侯永全／攝影）

台灣昨新增240例本土個案，年齡介於未滿五歲至90多歲，這波本土疫情八天以來，突破千例，累計1024例，指揮官陳時中坦言，新增個案雖少於前天，但累積數目非常驚人，當然希望是往下走，但不會樂觀看待。

連兩天確診人數累積573例，中研院研究員何美鄉推測，台灣恐還有近1400例個案潛藏在社區內，指揮中心應該積極擴充檢驗量能。對此，陳時中表示，正鼓勵各縣市設置篩檢站，但需要調派人力，才能順利設站。

統計也顯示，這波確診學生人數愈來愈多，足跡愈來愈廣，從大學至幼稚園均有人染疫，至前晚6時的統計，已有大專院校16名、高中四名、國中六名、國小七名、幼兒園四名，共37名學生染疫。

陳時中和教育部長潘文忠昨為此宣布全台統一停課，自5月19日至5月28日，全台各級學校及公私立幼兒園停止上課，兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構也須配合停課。

新北市淡江大學18日傳出有武漢肺炎確診者，校方晚間證實有接獲衛生局通報，指校內一名兼任教師日前到萬華地區活動，經快篩後確診。國立高雄科技大學同日也接獲通知，疑似校內某教師確診，建工校區全面淨空系所消毒。

此外，確診者人數激增，加上許多民眾爭相至醫院做快篩、採檢，急診醫療瀕於崩潰，為此，指揮中心昨天決議清出集中檢疫所，專門收治輕症與無症狀的確診患者；集中檢疫所完成邊境檢疫的階段性任務，轉型為「類方艙醫院」，現已收治200多名輕症患者，這一兩天將緊急徵召400間房間，「盡可能地徵召」，沒有上限。

台北市長柯文哲昨天說，確診者需要住院占兩成，北市府新的防疫戰略，是確診案例不一定要住院，除徵用病床外，已找到一間旅館當集中檢疫所。新北市侯友宜則指出，集中檢疫所未來會持續擴大，萬一疫情無法控制，也準備找地興建隔離收治中心。

昨新增240例本土個案，在感染源方面，仍以萬華茶藝館相關性最高，共88例，其次為萬華區活動史67例、獅子會社團相關群聚二例、進香團二例、宜蘭遊藝場一例。群聚關聯不明51例、29例疫調中。

萬華篩檢站陽性率明顯下降，開設第一天陽性率11%、第二天9.7%、第四天7.9%，昨天則為不到5%，陳時中說，「這個地方疫情慢慢在縮」，但不能光看短期數據，就說疫情往下降。

陳時中 疫情 教育部

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