疫情燒 急診滿 瀕死老人險室外插管

台北市於仁濟療養院舊址成立第五個篩檢站，指揮官陳時中表示，雙北地區將廣設篩檢站，希望民眾將醫療量能留給重症病患。(記者蘇健忠／攝影)

台灣 新冠疫情 延燒，本土個案累計破千，急診壅塞，醫院人滿為患，急診醫師形容「前所未見」，急救區、負壓隔離病房與專責病房全滿床，擔心爆發院內感染，竟必須考慮在戶外幫病人執行插管，北台灣醫療量能瀕於崩潰，醫師呼籲，這段期間，輕症、無症狀者不要至醫院搶著做篩檢。

振興醫院急診重症醫學部部主任田知學表示，從沒看過病患滿到急診室外面，可說是人山人海，情況危急時，必須在戶外實施急救，「這一切太不真實，有如噩夢。」

該院急診部檢傷護理師朝著裡面大喊「有一位高燒瀕死、快沒呼吸的老人」，田知學表示，當時下意識地說「趕快推進急診室」，卻護理師搖頭回應「沒有床」，加上急診裡擠滿了等著採檢的民眾，如果在這插管，空氣瀰漫著病患的飛沫，萬一陽性，大家可能被感染。

「只能選擇在急診室外面執行插管」。田知學說，正當推著急救器材至戶外時，家屬選擇放棄急救，所以後來病人沒有在戶外插管。她試著用氧氣讓老先生撐著，希望讓趕來醫院途中的其他家人可以見老人最後一面，情景實在悲傷，此時的她不自覺地哭了。

急診戰線拉到戶外，醫護人員身穿整套防護設備，過程耗時，新光醫院急診科護理師陳立成表示，院內所有醫護、清潔、警衛、傳送人員重複穿脫隔離衣，期間不能喝水，才能減少上廁所，衣服濕了又乾，乾了又濕。

急診醫護工作量倍增，不少醫護忙到沒時間用餐，童綜合醫院急診部主任魏智偉在臉書貼文，「進食量只有三分之一的咖啡 。病毒跟你拚了，我們也不是好惹的。」，急診人數遽增，希望患者多一點耐心，共體時艱。