趙少康：蔡英文涉炒疫苗股 分析師：真的漲太多

蔡英文總統2020年2月20日在高端總經理陳燦堅（右）陪同下，視導高端疫苗公司，期盼高端疫苗與美國國衛院合作開發的新型冠狀病毒疫苗，能早日開花結果。（取材自總統府官網）

本土新冠肺炎疫情持續蔓延，中廣董事長趙少康表示，台灣疫苗 短缺，國人苦求不到質、量足夠疫苗，他觀察近日「高端疫苗」股價走勢，針對蔡英文 總統發出連七問，質疑她有炒作高端股價的嫌疑。國民黨立院黨團總召費鴻泰也說，是否有人炒作高端股票發國難財？蔡總統應對外說清楚。

本報系聯合報報導，趙少康指出，疫情指揮中心宣告本土疫情爆發第一時間，蔡總統13日釋出7月底開打國產疫苗訊息，「高端疫苗」的股價就連3天上漲，即使昨天台股大盤大跌473點，高端仍然漲停板到每股417元。蔡英文有炒作高端股價的嫌疑，因為圈內人都知道高端是最可能先上市的國產疫苗，「請金管會好好查一查」。

趙少康質問蔡英文，台灣三家疫苗廠為何不代工製造疫苗提供台灣使用，既迅速又安全？請問高端有做過什麼疫苗的經驗嗎？有設備自己製造疫苗嗎？為什麼可以不做第三期人體試驗就上市？蔡英文有什麼資格代衛福部核准，宣布高端疫苗可以7月上市？WHO會不會核准承認高端的疫苗？政府是故意買不到國外疫苗，還是企圖護航高端疫苗？

趙少康表示，這麼多異常離譜的疑點，請蔡英文不要迴避，給國人一個明確交代。

中國時報報導，藍委賴士葆表示，國外的新冠疫苗都完成第三期試驗後，才開放人民施打，反觀台灣的國產疫苗仍在第二期試驗，政府就向高端下單採購500萬劑疫苗，如今又有蔡英文總統的「加持」，簡直政治凌駕專業，「總統之尊怎可替特定股票背書？」

台灣預防醫學學會理事長陳宜民痛批，國產疫苗研發過程，可見政府斧鑿痕跡斑斑，刻意偏袒高端，陳時中與蔡英文多次宣示7月底就有國產疫苗可接種，讓人感覺在下指導棋。他呼籲，政府對國產疫苗的研發應跟國際接軌。

至於費鴻泰的指控，高端昨至截稿前都沒有回應。

而分析師指出，投資人對生技股常抱著「本夢比」，高端疫苗現在才進入二期臨床試驗，能否在7月底上市還很難說；且高端虧損連連，以今年第1季為例，每股虧損0.74元，這樣股價真的是「漲太多」。