5天2停電 藍委：誰敢投資下個護國神山？

國民黨團18日舉行「 全台缺水、缺電、缺疫苗 台灣還能撐多久？」記者會，書記長鄭麗文（左二）主持、總召費鴻泰（右二）、首席副書記長陳玉珍（左一）等出席。（記者曾吉松／攝影）

全台大跳電，朝野同聲譴責，連執政黨立委都砲轟，要求台電嚴厲檢討；國民黨 立委則點名行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、台電董事長楊偉甫應下台負責。

蔡英文總統昨天為5天2停電再次道歉，行政院長蘇貞昌認為台電在反應速度有所不足，已指示經濟部長王美花，一周內就台電的電力調度、應變能力等提出檢討改善方案。

對於5天2停電，核四前廠長王伯輝質疑，簡直是台灣 奇蹟，「誰敢再來投資下一個護國神山？」環團指出，極端氣候下凸顯我國電力調度困境，台電不應再消極以對，除了日尖峰，也要對夜尖峰提出更充裕準備，行政院長蘇貞昌更要因應不同階段的電力供需挑戰，確保用電安全。

民進黨 立委陳亭妃說，一周停電兩次，連蔡英文總統都說很難接受，台電應該找出問題，而不是用一些解釋，例如歲修或麥寮有沒有併聯，甚至是疫情讓用電量升高等。民進黨立委洪申翰說，台電應嚴厲檢討，除了不要再犯人為疏失，更要增加快速應變升降的機組及電力方案。

立院國民黨團批評，蔡總統與沈榮津都曾稱到2030年不缺電，現在謊言被戳破，除蔡道歉，沈與王美花、楊偉甫都應下台負責。國民黨團書記長鄭麗文表示，台電終於承認是供電問題，但前天全國電力備載容量燈號還是超過10%的綠燈，燈號已成笑話；民進黨因錯誤能源政策，一再要台電用謊言欺騙國人沒缺電問題，才讓台灣一再跳電。