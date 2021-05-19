2停電 蔡英文「我也很難接受」 王美花影片道歉

蔡英文 總統昨前往疫情指揮中心表示，一周內出現兩次跳電狀況，不只民眾不能接受，「我也很難接受」。她說，極端氣候等對電力調度確實產生很大的挑戰，但也提醒我們要重新檢視並思考全國電力調度的規畫。

王美花昨以影片方式道歉，她將督導台電把相關檢討與改善報告提出，之後再決定相應懲處。她也指出，「確實台電沒有跟上新情勢的腳步」，包括電廠管理應變速度、機組排修等調度，都有很大的進步空間。

近來一周內二度全台大停電。前民進黨 立委林濁水臉書表示，台灣 整個電力系統複雜萬端，零事故根本不可能；台電理由一堆，但斷電的真正原因就只有一個，「在各種反核、反開發信徒聯手追逼之下，硬擠出的備載容量根本是假的」。

歷經兩次無預警大停電後，全台電力供應量緊繃，昨也傳出若下午用電量再超標，台電將會再啟動分區限電。林濁水分析，狀況出在能源戰略，而非管控的技術問題；政府捨戰略爭戰術，恐永遠處在斷電危機中。

有網友表示，「難得有民進黨人士願意承認備載容量根本是假的，但不要忽略追逼出這假數據的最大咖反核信徒是蔡英文」，也有網友說，「硬擠出的應該是一兩台發電機組，不應該是假的備轉容量」。

據中國時報導，這次大停電間，備轉容量率卻達10％綠燈，被發現灌水。王美花承認，面對極端氣候，夏季尖峰用電提前，產業24小時生產新情勢，供電要用不同模式來進行。

據本報系聯合報報導，核三廠一號機原定歲修到5月26日，但在台電、原能會聯手下，15日火速核准起動運轉，比預定時間提前11天，不到三天的審查期比過去平均七天，更是展現超高效率。外界質疑原能會是否審核開快車，讓一號機盡速加入發電，核安恐埋隱憂；原能會表示，送審文件及機組現場狀態都確認符合起動要求才核准。