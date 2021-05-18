本土確診+333 台19日起外籍人士暫緩入境 轉機也不行

指揮中心指揮官陳時中表示，將自5月19日零時起至6月18日實施邊境管制，未持有中華民國有效居留證之非本國籍人士，暫緩入境；同時也暫停旅客在台轉機。(本報資料照片)

本土群聚風暴持續延燒，昨新增333例本土病例，再創單日新高，確診者遍及九縣市，雙北合計306人。因疫情 嚴峻，台灣 再次封境，指揮中心指揮官陳時中 宣布，自5月19日零時起（當地搭機時間）實施邊境嚴管措施，未持有中華民國有效居留證之非本國籍人士，暫緩入境。緊急或人道考量等採專案許可除外。

另暫停旅客到台轉機。上述措施實施至6月18日止，將適時滾動調整。

在333例本土病例中，144位男性、189位女性，年齡分布為未滿五歲到90幾歲，台北158例、新北148例、桃園市10例、基隆6例、彰化縣5例、台中和宜蘭各2例、新竹苗栗各1例。

在感染源部分，155例與萬華茶藝館有關、86例有萬華活動史、南部進香團6例、獅子會社團群聚相關5例、宜蘭遊藝場群聚相關3例，另有38例疫調中，群聚關聯不明者40例。

全台是一個「大群聚」

陳時中表示，目前新增個案仍以萬華區和萬華茶藝館為大宗，其次是獅子會部分，以區域來看，彰化線匡列範圍相當大，非常廣泛，幾個相關個案都有一定聯繫。專家諮詢小組召集人張上淳表示，確診者全台遍地開花，病毒序列都一樣，同屬一條傳播鏈，可將台灣地區視為一個「大群聚」。

疫情嚴峻，確診人數暴增，指揮中心授權各縣市發布確診者足跡。中華民國防疫學會理事長王任賢說，此時疫調恐會拖垮防疫人力，非常時期哪還有時間慢慢刻花？

王任賢說，從公共衛生的角度來看，現在應該要透過篩檢來配合找出病人，他建議可以透過擴大匡列、快篩，盡快防堵疫情持續擴散。否則等全台單日確診1200人，全台醫療將面臨崩潰；他說，這兩周確診增加是可預期，如果兩周後再來檢視政府干預作為，恐怕就來不及了。

王任賢說，近日本土確診者暴增，但現在無論無症狀還是輕症患者都規定要送到隔離病房，這樣重症者就沒有足夠的隔離病房來照顧，醫療量能絕對會崩潰，變成現行法規把自己綁死。