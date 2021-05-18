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雙北警戒 柯：自發性封城 侯：視同準四級陳時中：能被關多久？分寸要拿捏

台灣新聞組╱台北18日電
隔離人數大增 新北成立檢疫隔離關懷中心 國內武漢肺炎疫情升溫，新北市隔離人數大增，市長侯友宜18日表示，將原設「居家檢疫關懷中心」擴增服務人力，更名「新北市檢疫隔離關懷中心」。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真 110年5月18日
隔離人數大增 新北成立檢疫隔離關懷中心 國內武漢肺炎疫情升溫，新北市隔離人數大增，市長侯友宜18日表示，將原設「居家檢疫關懷中心」擴增服務人力，更名「新北市檢疫隔離關懷中心」。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真 110年5月18日

本土確診再創單日新高，雙北是重災區，是否升級四級警戒？台北市長柯文哲說「不是出動軍隊的硬性封城」，而是民眾自動自發封城，要相信台灣民眾的素質，只要依照政府指引，應該還是會過關；新北市長侯友宜則說新北昨天的狀況已經算「類封城」，不過連續三天確診數不斷上升，未來要強化三級防疫，視同走到準四級，民眾要有更多管制、更低活動量的準備。

中央流行疫情指揮中心昨公布新增333例本土確診，其中台北市新增158例、新北市148例。雙北疫情如此嚴峻，為何不直接升至四級，封城在家工作？中央疫情指揮官陳時中說，「防疫沒有說乾脆就怎樣的」，每步都需要審慎思考。陳時中強調，防疫不是越嚴越好，「乾脆封城」看似簡單，但牽扯甚廣，包括整體經濟活動、健康需求等，「大家能被關多久？」必須把分寸拿捏好，將損害控制在最小範圍內。

侯友宜表示，他前天跟陳時中視訊討論升四級、封城一事標準為何，他說，中央說連續14天都要百例，是指一個區域、城市，或是全台？是要封鎖一個街廓，或整座城市？各種細項中央、地方都有必要再討論，才能應變，他建議中央應給地方彈性空間主導，相對地方也會彙整報告給中央，新北一定會為升四級做好準備。

柯文哲也呼籲，還是要靠國民素質解除自己的危機，「不是出動軍隊的硬性封城」，而是自動自發封城，只要依照政府的指引，應該還是會過關。台北市當然有封城的桌上演習計畫，但不希望拿出來用。

侯友宜說，他昨天看大眾運輸搭乘人數至少減一半，公車甚至減少三分之二，還有計程車司機向他透露原本一天能載20人，整個上午只載到一人，現在新北稱得上是「類封城」。

封城 陳時中 疫情

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