新聞評論／說好超前部署 蘇內閣卻讓確診者無處收治

確診者暴增，人人自危，許多民眾湧向醫院急診，想做篩檢，醫護人員累得人仰馬翻。(記者黃義書／攝影)

疫情 急劇升溫，一周內確診人數已達700多人，全台繃緊神經，雙北宣布高中職以下停課兩周。一片慌亂中，民眾大都能配合政策戴上口罩減少外出，或主動前往快篩站檢測，這是好現象。但在另一方面，疫情最集中的雙北兩市卻傳出病房窘迫，台北市一度有十多名確診者困處家中無法送醫就診。台灣 號稱醫療資源充沛，如今僅發生數百例本土感染，即如此左支右絀，令人難以想像。

蘇內閣誇稱「超前部署」，一年多來洋洋自得；如今遇到真正的警報響起，立刻被打回原形。說穿了，蘇內閣所謂「超前部署」僅放在口罩實名制分配；其後，對於該循序推進的加強篩檢、疫苗取得等，便踏步不前。稍早，台灣曾多度傳出「輸出」確診者，被鄰國驗出染疫；陳時中 皆推稱是國外檢驗不準確，絕少自省，更輕率對機師檢疫擅開小門。日積月累，這類隱形感染者或輕症患者便在台灣四處傳播病毒，迄今終引爆查無源頭的大規模感染。

雙北市實施防疫三級警戒後，一般民眾都能遵守規範自我約束，商業區及捷運因此人潮瞬間驟減，顯示市民的警覺意識很強。這樣的情況，若能維持兩三周以上，即能逐漸將社區中既有的感染者有效過濾出來，給予妥善照顧直至康復。但觀察目前情況，或許是確診人數暴增超乎預期，感染核心區的雙北已經出現醫療資源調度的困窘，包括負壓病房及照護人力都顯得不足。這點，中央必須立即協助調度，不能讓確診者覺得他們的就醫權受到忽視或冷落。

近日，台北市有議員接獲確診者的求救電話，當事人稱自己和妻子均已確診，但打電話叫救護車，等了兩天仍無法送醫就診。台北市衛生局證實，這幾天台北市的病房均告「滿載」，故而無法將患者悉數送到病房，只能要求他們在家中自我隔離等候通知。這種現象，讓人感到痛心。試想，以台灣過去16個月來的防疫經驗，指揮中心嚴格要求入境者在居家隔離時家中不得有其他同住者；而今，竟連已經確診的民眾都被迫要留在家中自理病情，簡直不可思議。

此一情況，除暴露指揮中心的部署不足，也顯示了它的緊急應變能力太差。一周內爆發七、八百起本土案例，自非陳時中所能逆料；但是要如何因應這類的緊急情況，指揮中心卻不能說未曾預寫任何劇本或做相關沙盤推演。目前台灣不過數百起確診，政府都已窮於因應；一旦疫情增至千起以上，難道要把病患堆在走廊？

近日有醫師建議，屬於輕症的確診者，應可讓他們自主居家隔離，但要避免跟家中其他人接觸，以免造成感染。這樣的主張，表面上看，或許有助於舒緩醫療資源的窘迫於一時；實質上，患者未必有能力判斷自己是屬於輕症或者仍在感染初期的未發病狀態。如果完全不讓他們就醫給藥，放任他們自行在家，極可能會有其他後遺症。尤其，在與家人的起居隔離無法徹底的情況下，又將造成新的感染風險。

於今之計，指揮中心應思考的是，在現有的集中隔離處所中選擇一二適當地點，建置類似大陸方艙醫院那樣專門收治輕症患者的臨時收治中心。如此一來，一則可使輕重症患者分流，二則節約醫療資源，三則避免確診者與一般醫院病患交錯而滋生感染。以近日確診人數直線上升的情況，指揮中心必須加速行動，視各地需要及時調度資源，並設計新的醫療收治流程。

說好的「超前部署」已經破功，再不積極，就等著大敗了！