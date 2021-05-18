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一周2度大停電 台電退休高層：513只是開頭以後等著瞧

記者吳姿賢／台北18日電
全台17日再度大停電，高雄市區許多住家晚上沒有電，因為天氣炎熱住戶紛紛跑出戶外透氣，等待電力來臨。(記者劉學聖／攝影)
全台17日再度大停電，高雄市區許多住家晚上沒有電，因為天氣炎熱住戶紛紛跑出戶外透氣，等待電力來臨。(記者劉學聖／攝影)

台灣一周內在5月13日、17日兩次大停電，今天也可能輪流停電，核四前廠長王伯輝嘲諷簡直是「台灣奇蹟」，誰敢再來投資下一個「護國神山」？台電調度處一名退休高層指出，5月份就如此，恐怕5月13日第一次停電只是開頭，以後等著瞧。

王伯輝表示，昨晚朋友突然傳來警訊通知，又要分區停電了，過沒有多久又有朋友傳來明潭水庫放水通知，水情吃緊，為什麼夜間要放水？因為明潭抽蓄機組以日月潭為上池，明潭水庫為下池。落差達380公尺，共裝置六部水輪機及發電機，利用上下池間的位能差帶動發電機，當正轉時，可帶動發電機發電；反轉時，又可將下池的庫水抽回上池蓄存，故可配合電力負載需求。六部機組，每部機組容量為26萬7千瓩，總共裝置容量達160.2萬瓩。

王伯輝說，為了支援5月17日的用電需求，不得不滿載運轉，但至昨晚8時左右，雖滿載運轉仍無法滿足系統負載要求，下池明潭水庫因容量限制必須放水，讓抽蓄電廠繼續運作，因此開始計畫性的放水。若以正常狀況，水資源很寶貴，除非颱風期的調節或緊急需要，明潭下池放水的機會很少，而昨晚明潭下池放水，應該是電力公司不得不的緊急措施之一。

王伯輝說，水放太多會影響往後的調度，台電昨晚大概認為反正社會上罵定了，快放水，讓抽蓄可以繼續發電最重要。其實實際在抽蓄工作的人，認為放太多對抽蓄電廠並不好，尤其在枯水期補充水源，必須靠老天保佑。他批評，一個政策的錯誤，導致一周輪流停電兩次的台灣奇蹟，「誰敢再來投資下一個護國神山」。

「真的不要再假仙了、不要再裝了」，一名台電退休人員表示，政府官員必須誠實面對問題，不要再用意識形態面對事實，否則國家永遠不會進步，尤其不要把核能看成凶神惡煞，應該用科學證據來討論電力問題。

台灣 投資 退休

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