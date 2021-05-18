亞東爆院內傳播鏈 馬偕萬板居民改戶外門診

本土群聚感染風暴持續擴大，指揮中心統計，已有七家醫院出現院內確診病例，其中亞東醫院情況最為嚴重，爆發院內感染，共有八名住院患者、一名看護人員確診；此外，三總松山院區一名門診護理師參加進香團而染疫，另有北部某區域醫院四名護理師染疫，疫調進行中。

高雄市鳳山區仁惠婦幼醫院一名男性行政人員曾到台北萬華，疑似因此確診新冠肺炎，由於他工作地點在醫院護理之家，長輩體弱，市長陳其邁親自坐鎮指揮，昨晚要求先將近五十位長輩移往醫院的負壓隔離病房，一切要以最高規格處理。

仁惠婦幼醫院外停放兩輛防疫 遊覽車，大批穿隔離衣工作人員忙進忙出，氣氛緊繃，現場還有大批警力管制秩序。陳其邁也要求用最快時間將病患移到安全地點「明天天亮以前要清空完成消毒」。

亞東醫院醫療副院長邱冠明表示，確實出現「院內傳播鏈」，但院內醫護全採陰，院方也啟動應變程序。他說，「不會有封院的狀況」，亞東醫院是醫學中心，區內又正是現在台灣疫情 熱區，新北現在還有一百多位確診者需要安置，因此，將繼續擴大專責病房，接受重症及需要隔離病患的需求。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳強調，六家有確診病例的醫院中，僅亞東醫院發生院內感染，其餘五家醫院均是具有萬華活動史的患者住院後才確診。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，亞東醫院院內感染已有九人確診，案一三七五為指標個案，最早發病，在住院時間，常在走廊走動，與人聊天，接觸到其他病患及看護，傳給同一間病房、隔壁床、鄰近病房等，共計六名住院病患、一名看護工和一名家屬遭到傳染。

過去七天累計七八四例，當中包括五名護理師，羅一鈞表示，這五人為三總松山院區參加進香團的門診護理師，以及四名北部某區域醫院四名護理師，由於四人Ct值超過卅四，顯示感染時間較久，正須釐清是否為偽陽性，或在更早之前感染。

本土疫情延燒，多家醫院發生住院患者確診，馬偕醫院率先公告，要求在萬華板橋地區的居住或活動的民眾，需在戶外門診就醫，國泰醫院也要求萬板居民或收到細胞簡訊者不可直接入院，必須至急診就醫。新北市衛生局表示，現在狀況特殊，若院方在考量防疫下推出一些措施，市府並不會限制，但會提醒不要因此對萬華、板橋居民貼上標籤。

此外，為保障雙北第一線醫護優先接種為數不多的ＡＺ疫苗，台大醫院、馬偕、台北長庚、國泰、亞東等醫院將暫停預約或提供疫苗接種服務。

馬偕表示，曾於該院就醫留下居住資料於萬華和板橋者，於醫院門口刷健保卡時，將跳出提示，要改至戶外門診；經詢問發現，有板橋、萬華、和平醫院等活動史的病患也一樣。戶外門診派有醫師及護理師，專業評估，如有急迫需求，將安排就醫。

新北衛生局醫事管理科長楊時豪指出，醫院是考量到防疫安全，就法規而言地方政府很難介入，更何況馬偕並未限制萬華、板橋民眾不能看診，而是改採戶外，就像因疫情考量增設社區快篩站的道理一樣。